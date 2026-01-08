Рейс Дубай – Москва раптово подав сигнал лиха: що відомо

Літак

Пасажирський літак авіакомпанії Utair, який виконував рейс UTA716 за маршрутом Дубай – Москва, подав сигнал лиха невдовзі після вильоту з Об’єднаних Арабських Еміратів.

За даними сервісу Flightradar, борт вилетів з аеропорту Дубая о 14:48 за московським часом. Майже одразу після зльоту літак передав сигнал лиха та почав кружляти над акваторією Перської затоки.

Пасажирський літак авіакомпанії Utair / © flightradar24.com

Наразі продовжує виконувати кола в повітрі. Повідомляється, що повітряне судно скидає паливо перед екстреною посадкою.

За рухом літака в режимі реального часу стежать близько 10 тисяч користувачів Flightradar. Інформації про посадку або надзвичайну ситуацію на борту поки що немає.

Нагадаємо, рейс Delta Air Lines, що прямував з Орландо до Лос-Анджелеса, був змушений терміново здійснити аварійне приземлення через загадковий запах у салоні. На борту літака перебувало 200 людей, яких екстрено евакуювали після приземлення в аеропорту Тампи.