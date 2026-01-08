ТСН у соціальних мережах

Рейс Дубай – Москва раптово подав сигнал лиха: що відомо

Пасажирський літак Utair, що виконує рейс із Дубая до Москви, майже одразу після зльоту подав сигнал лиха та почав кружляти над Перською затокою.

Літак

Літак

Пасажирський літак авіакомпанії Utair, який виконував рейс UTA716 за маршрутом Дубай – Москва, подав сигнал лиха невдовзі після вильоту з Об’єднаних Арабських Еміратів.

За даними сервісу Flightradar, борт вилетів з аеропорту Дубая о 14:48 за московським часом. Майже одразу після зльоту літак передав сигнал лиха та почав кружляти над акваторією Перської затоки.

Пасажирський літак авіакомпанії Utair / © flightradar24.com

Пасажирський літак авіакомпанії Utair / © flightradar24.com

Наразі продовжує виконувати кола в повітрі. Повідомляється, що повітряне судно скидає паливо перед екстреною посадкою.

За рухом літака в режимі реального часу стежать близько 10 тисяч користувачів Flightradar. Інформації про посадку або надзвичайну ситуацію на борту поки що немає.

Нагадаємо, рейс Delta Air Lines, що прямував з Орландо до Лос-Анджелеса, був змушений терміново здійснити аварійне приземлення через загадковий запах у салоні. На борту літака перебувало 200 людей, яких екстрено евакуювали після приземлення в аеропорту Тампи.

