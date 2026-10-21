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Рейс терміново скасували за мить до вильоту: що знайшли в салоні літака
Перед зльотом літака знайшли незвичного «пасажира». Рейс терміново скасували.
В Японії перед вильотом терміново скасували рейс і викликали фахівців для перевірки літака. Причиною став незвичний «нелегальний пасажир», якого знайшли в салоні під час підготовки до зльоту.
Про це повідомляє Metro.
Зазначається, що 40-сантиметрову змію знайшов механік в аеропорту Фукуока близько 13:00 у понеділок. Вона ховалася під килимком салону.
Повідомляється, що літак щойно приземлився після рейсу з аеропорту Ідзумо та готувався вирушити до префектури Кагосіма. Експерти встановили, що плазун, ймовірно, був диким і не становив прямої загрози для людей.
Як саме рептилія потрапила до кабіни, поки залишається загадкою, адже подібних випадків у компанії раніше не фіксували.
«Наскільки нам відомо, жодного разу не було випадків, коли змія потрапляла в салон літака», — йдеться у заяві Japan Airlines.
Подібні інциденти у цивільній авіації трапляються вкрай рідко. Зокрема, у 2019 році пасажир випадково провіз 30-сантиметрову змію в рюкзаку з Флориди на Мауї, а у 2022 році рейс AirAsia змінив маршрут через рептилію, яку помітили біля панелі освітлення в салоні.
Нагадаємо, американська авіакомпанія JetBlue запропонувала пасажирам подорожі без дітей на борту. Новий туристичний пакет передбачає не лише спеціальний авіарейс, а й круїз виключно для дорослих.