Рейс терміново скасували за мить до вильоту: що знайшли в салоні літака

Літак / © pixabay.com

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В Японії перед вильотом терміново скасували рейс і викликали фахівців для перевірки літака. Причиною став незвичний «нелегальний пасажир», якого знайшли в салоні під час підготовки до зльоту.

Про це повідомляє Metro.

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Зазначається, що 40-сантиметрову змію знайшов механік в аеропорту Фукуока близько 13:00 у понеділок. Вона ховалася під килимком салону.

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Повідомляється, що літак щойно приземлився після рейсу з аеропорту Ідзумо та готувався вирушити до префектури Кагосіма. Експерти встановили, що плазун, ймовірно, був диким і не становив прямої загрози для людей.

Як саме рептилія потрапила до кабіни, поки залишається загадкою, адже подібних випадків у компанії раніше не фіксували.

«Наскільки нам відомо, жодного разу не було випадків, коли змія потрапляла в салон літака», — йдеться у заяві Japan Airlines.

Подібні інциденти у цивільній авіації трапляються вкрай рідко. Зокрема, у 2019 році пасажир випадково провіз 30-сантиметрову змію в рюкзаку з Флориди на Мауї, а у 2022 році рейс AirAsia змінив маршрут через рептилію, яку помітили біля панелі освітлення в салоні.

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Нагадаємо, американська авіакомпанія JetBlue запропонувала пасажирам подорожі без дітей на борту. Новий туристичний пакет передбачає не лише спеціальний авіарейс, а й круїз виключно для дорослих.

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