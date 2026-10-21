ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Рейс терміново скасували за мить до вильоту: що знайшли в салоні літака

Перед зльотом літака знайшли незвичного «пасажира». Рейс терміново скасували.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Літак

Літак / © pixabay.com

В Японії перед вильотом терміново скасували рейс і викликали фахівців для перевірки літака. Причиною став незвичний «нелегальний пасажир», якого знайшли в салоні під час підготовки до зльоту.

Про це повідомляє Metro.

Зазначається, що 40-сантиметрову змію знайшов механік в аеропорту Фукуока близько 13:00 у понеділок. Вона ховалася під килимком салону.

Повідомляється, що літак щойно приземлився після рейсу з аеропорту Ідзумо та готувався вирушити до префектури Кагосіма. Експерти встановили, що плазун, ймовірно, був диким і не становив прямої загрози для людей.

Як саме рептилія потрапила до кабіни, поки залишається загадкою, адже подібних випадків у компанії раніше не фіксували.

«Наскільки нам відомо, жодного разу не було випадків, коли змія потрапляла в салон літака», — йдеться у заяві Japan Airlines.

Подібні інциденти у цивільній авіації трапляються вкрай рідко. Зокрема, у 2019 році пасажир випадково провіз 30-сантиметрову змію в рюкзаку з Флориди на Мауї, а у 2022 році рейс AirAsia змінив маршрут через рептилію, яку помітили біля панелі освітлення в салоні.

Нагадаємо, американська авіакомпанія JetBlue запропонувала пасажирам подорожі без дітей на борту. Новий туристичний пакет передбачає не лише спеціальний авіарейс, а й круїз виключно для дорослих.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie