“Рейс в нікуди”: літак розвернули через занадто романтичного та впертого пасажира

Літак авіакомпанії Spring Airlines повернувся в аеропорт через скандал з пасажиром

Спроба влаштувати «романтичний» політ коштувала нервів та часу екіпажу літака та сотням його пасажирів. Лайнер був змушений змінити курс і здійснити екстрену посадку через неадекватну поведінку чоловіка, який будь-що хотів сидіти поруч зі своєю партнеркою.

Про це пише Daily Mail.

Дві години скандалу в повітрі

Інцидент стався на борту рейсу бюджетної авіакомпанії Spring Airlines, що вилетів з міжнародного японського аеропорту Наріта до китайського Шанхаю. Конфлікт розпочався ще під час посадки. Чоловік почав вимагати, щоб інший пасажир помінявся з ним місцями, аби він міг сидіти поруч зі своєю дівчиною.

Отримавши відмову від попутника, «романтик» не заспокоївся. Члени екіпажу намагалися пояснити йому, що він повинен залишатися на своєму місці протягом тригодинного польоту, але агресія чоловіка лише зростала. За словами свідків, сварка між розлюченим пасажиром та бортпровідниками тривала майже дві години після зльоту.

Чотири години польоту заради повернення на старт

Зрештою пілот вирішив, що ситуація вийшла з-під контролю. Екіпаж повідомив японську владу про інцидент і здійснив розворот. У той момент літак перебував усього за 30 хвилин від Шанхаю.

У підсумку борт повернувся до Наріти близько 23:00, здійснивши чотиригодинний «політ в нікуди». В аеропорту на порушника вже чекала поліція, яка вивела його з салону.

Ночівля на лавках замість готелю

Для інших мандрівників випробування на цьому не закінчилися. Через обмеження польотів та пізній час рейс перенесли на 10 ранку наступного дня.

Люди залишилися розчарованими та втомленими. Як повідомляють пасажири, авіакомпанія не забезпечила їх житлом. Декому довелося спати просто на стільцях та лавках у терміналі. Як компенсацію перевізник запропонував лише близько 60 доларів.

«Ми були дуже розчаровані. Він міг би просто заспокоїтися, щоб усі могли дістатися місця призначення», — поскаржився один із пасажирів.

Нагадаємо, європейські бюджетні авіакомпанії готуються повернутися до України. Це може відбутися після підписання мирної угоди та відкриття авіапростору. Лоукости прогнозують бум туризму, а також повернення людей до країни.