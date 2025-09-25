Рейси у Вільнюському аеропорту призупинено через можливий дрон

Дрон змусив тимчасово припинити польоти у Вільнюсі / © pixabay.com

У четвер вдень у міжнародному аеропорту Вільнюса (Литва) тимчасово призупинили авіасполучення через підозру на появу дрона поблизу злітної смуги.

Про це повідомили в компанії «Литовські аеропорти», передає lrt.lt.

За словами представника аеропортів Тадаса Васіляускаса, о 15:57 за місцевим часом від Oro navigacija (держпідприємство, що є єдиним постачальником послуг повітряного руху та авіаційного зв’язку, навігації тощо — ред.) надійшла інформація про необхідність зупинки польотів через ймовірно зафіксований дрон. Уже о 16:11 обмеження зняли, і робота аеропорту відновилася у звичайному режимі.

Внаслідок інциденту зміни торкнулися лише графіка чотирьох рейсів, але жоден літак не був скасований чи перенаправлений.

У Національному центрі управління кризами уточнили, що, ймовірно, йшлося про цивільний дрон, запущений у районі Науянінкай. За попередніми даними, це міг бути дрон DJI Mavic.

Oro navigacija підтвердила, що близько 15:53 на початку зони безпеки аеропорту було зафіксовано сигнал про можливу появу безпілотника. Оскільки підтверджень польоту дрона не отримали, рух відновили менш ніж за 20 хвилин.

Зазначається, що це вже не перший випадок, коли роботу Вільнюського аеропорту доводилося призупиняти через дрони. Подібні інциденти траплялися 19 серпня ввечері та 2 вересня, коли через дрон був змушений здійснювати коло в небі літак «Spartan», що перевозив президента Литви та першу леді.

Нагадаємо, коли армія РФ атакувала дронами територію Польщі і щонайменше 19 дронів проникли до країни, аеропорти у Варшаві, Любліні та Ряшеві тимчасово припиняли роботу.