Рейтинг найпотужніших паспортів у світі 2025 року: на якому місці український

Оприлюднено список найпотужніших паспортів світу 2025 року.

Щороку Henley Passport Index нагадує усім, яку вагу має ваш паспорт залежно від того, з якої точки світу ви приїхали. Експерти використовують ексклюзивні дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) та проводять власні дослідження для складання щорічного рейтингу.

Він оцінює, скільки напрямків власник паспорта "може відвідати без попередньої візи". Паспорти отримують бали в Індексі паспортів Генлі залежно від того, наскільки легко мандрівникам в'їхати до іншої країни, а також від того, чи можна отримати візу, дозвіл на відвідування або електронний дозвіл на поїздку (ETA).

Якщо віза або затверджена урядом електронна віза потрібна до вильоту, проїзний документ отримує 0 балів, тоді як загальний бал для кожного паспорта складається з кількості напрямків, для яких віза не потрібна.

Цього року Сінгапур отримав корону як країна з найпотужнішим паспортом у світі, адже його громадяни можуть в'їжджати до 195 з 227 пунктів призначення по всій планеті без візи.

Переможець 2022 року Японія опинилася на другому місці, набравши 193 бали.

Тим часом Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Південна Корея та Іспанія розділили між собою третє місце, оскільки власники паспортів цих країн можуть без віз потрапити до 192 країн світу.

На четвертому місці опинилися Австрія, Данія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія та Швеція, які набрали по 190 балів.

А на п'ятому місці – Бельгія, Нова Зеландія, Португалія, Швейцарія і Велика Британія, кожна з яких набрала по 190 балів.

Україна ж займає 30-те місце, як і минулого року. Українці можуть відвідувати 148 напрямків без попередньої візи.

На останньому місці Афганістан, громадяни якого можуть відвідувати лише 26 країн без візи та інших проїзних документів. Сирія перебуває на 105-му місці з лише 27 балами, за нею йдуть Ірак із 31 балом, Ємен і Пакистан із 33, а також Сомалі – 35 балів.

Нагадаємо, на окупованих територіях українців змушують брати паспорти РФ, погрожуючи "заморозити" їх взимку. Отримати вугілля можливо лише за наявності ворожого документа.

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