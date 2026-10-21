Рейтинг Ле Пен різко зріс після заворушень у Франції: що показало нове опитування

Ле Пен / © Associated Press

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У Франції після протестів і заворушень 17 жовтня зріс рейтинг лідерки ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. За результатами нового соціологічного дослідження, її готові підтримати від 34% до 38% виборців у першому турі президентських виборів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на результати опитування Ifop-Fiducial, проведеного для Le Figaro, LCI та Sud Radio.

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Порівняно з попереднім дослідженням, яке відбулося в середині жовтня, підтримка Ле Пен зросла на 1–2 відсоткові пункти.

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Директор із дослідження громадської думки Ifop Фредерік Дабі зазначив, що після заворушень Ле Пен зміцнила свої позиції завдяки сприйняттю її політичної сили як партії, яка виступає за відновлення порядку.

За його оцінкою, саме вона найбільше посилила свої позиції після протестів.

Як змінилися рейтинги інших політиків

Лідер ультралівої партії «Нескорена Франція» Жан-Люк Меланшон отримує від 15% до 20% підтримки залежно від складу кандидатів.

В усіх змодельованих сценаріях першого туру він посідає друге місце або ділить його з іншими претендентами. Водночас різниця між кандидатами, які претендують на друге — четверте місця, залишається незначною.

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Натомість колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп втрачає підтримку.

У сценарії, де він є єдиним представником центристського табору, його рейтинг становить 15%. Це на три відсоткові пункти менше, ніж у середині жовтня, та на шість пунктів менше, ніж три тижні тому.

Інший колишній прем'єр, Габріель Атталь, може отримати 13% голосів, якщо буде єдиним кандидатом від центристів.

Представник соціал-демократичних сил Рафаель Глюксман має підтримку від 12% до 16% опитаних.

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Що показало опитування щодо другого туру

Соціологи також змоделювали можливі результати другого туру президентських виборів.

За даними дослідження, у п'яти розглянутих сценаріях Марін Ле Пен отримує від 56% до 68% підтримки.

Найбільшу різницю зафіксували у сценарії її протистояння з Жаном-Люком Меланшоном: 68% проти 32%.

Водночас ці цифри відображають настрої респондентів на момент опитування, а не результати майбутнього голосування.

Чому у Франції зросло політичне напруження

17 жовтня у Франції відбулися масові протести проти високої вартості життя.

У низці міст демонстрації супроводжувалися сутичками з поліцією, підпалами та пограбуваннями магазинів.

На тлі заворушень посилилася суспільна дискусія щодо забезпечення правопорядку та здатності політичних сил реагувати на внутрішні кризи.

Опитування Ifop-Fiducial проводили онлайн із вечора 17 до 19 жовтня. У ньому взяли участь 1928 осіб, внесених до списків виборців Франції.

Нагадаємо, раніше Марін Ле Пен заявила, що в разі обрання президенткою Франції у 2027 році планує припинити фінансову допомогу Україні через шість місяців після вступу на посаду.

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував її позицію, наголосивши, що підтримка України відповідає інтересам французької та європейської безпеки.

Акціям протесту передували тритижневі демонстрації старшокласників, які приєдналися до профспілок і лідерів руху «жовтих жилетів».

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