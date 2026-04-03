Рейтинг найбільших армій світу 2026 року: хто лідер та яке місце посіла Україна

ЗСУ / © Reuters

Україна потрапила у трійку країн із найбільшими арміями світу. Загальна кількість наших військових сягнула 5 мільйонів людей. Це стало можливим завдяки мобілізації та великій кількості резервістів.

Такі дані за березень 2026 року опублікував аналітичний портал GlobalFirepower.

Загальний показник України складається з 900 000 військовослужбовців на дійсній службі та 4,1 мільйона осіб, які належать до резерву та воєнізованих формувань. За сумарною чисельністю особового складу Україна випередила такі країни, як Індія, Росія, Китай та США.

Повідомляється, що перше місце у глобальному рейтингу посів Бангладеш із показником понад 7 мільйонів осіб (з яких 6,8 млн — резервісти). Другу сходинку посідає В’єтнам із загальною чисельністю 5,75 мільйона осіб.

Аналітики виділяють два різні підходи до формування військової потужності:

Загальна чисельність: відображає мобілізаційні можливості держави (лідери — Бангладеш, В’єтнам, Україна).

Активні сили: вказують на негайну бойову готовність. Тут лідером залишається Китай (2 млн осіб), за яким йдуть Індія, Росія та США (усі мають понад 1 млн активного складу).

Рейтинг найбільших армії світу у 2026 році: / © скриншот

У звіті зазначається, що значне зростання українських показників є наслідком військового конфлікту з РФ, який триває. Водночас такі країни, як Південна Корея (5 місце) та Тайвань (10 місце), утримують великі резервні системи через регіональну напруженість. Ізраїль, попри меншу загальну чисельність (670 тис.), зазначений як країна з високомобілізованою системою резерву.

Нагадаємо, Сили оборони та безпеки України у березні 2026 року завдали російським військам найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що втрати особового складу російської армії на війні наразі перевищують темпи мобілізації в РФ. І саме російська сторона демонструє негативну динаміку у відновленні людського ресурсу.