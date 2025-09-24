- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 368
- Час на прочитання
- 3 хв
Рейтинг найнебезпечніших міст Європи: де орудують наркокартелі та збройні банди
Від збройних нападів до бандитських війн — у Європі зростає рівень насильства. Новий рейтинг назвав найнебезпечніші столиці, де процвітають банди та наркоторгівля.
Брюссель, що останнім часом приваблює дедалі більше туристів, визнано найнебезпечнішим містом Європи за рівнем злочинів із застосуванням зброї на вулицях.
Про це йдеться у новому дослідженні Euronews.
У Європі загалом фіксується зростання бандитського насильства — від стрілянин з автоматів до вбивств неповнолітніх. До числа найризикованіших європейських міст, окрім бельгійської столиці, увійшли також Стокгольм (Швеція), Марсель (Франція) та Амстердам (Нідерланди).
У межах аналізу дослідники розглянули великі європейські міста, де найчастіше трапляються випадки застосування зброї, а також ті, що залишаються відносно вільними від бандитських розбірок.
Автори підкреслюють, що це не є наукове дослідження, адже в багатьох країнах поліція не веде повної статистики, а деякі столиці ЄС узагалі не публікують подібних даних. В основу рейтингу лягли національні звіти та повідомлення ЗМІ, які співставляли з кількістю населення міст.
Цікаво, що до рейтингу потрапив і французький Марсель, який не є столицею, адже «ситуація там була настільки драматичною, що її важко ігнорувати». Водночас низка балканських країн, де злочини зі зброєю є поширеним явищем, до переліку не увійшли.
Топ небезпечних міст Європи 2025 року
Брюссель — столиця європейської дипломатії та водночас лідер за рівнем злочинів зі зброєю. 2025 року він став найнебезпечнішою європейською столицею з погляду озброєного насильства. Найбільша активність банд фіксується в районах Андерлехт і Моленбек. До середини серпня зареєстровано 57 випадків стрілянини, 20 з яких — у період літніх канікул.
Прокурор Жульєн Муаньїл попередив, що «будь-який мешканець може бути уражений випадковою кулею» і закликав до узгоджених дій проти злочинних угруповань. Міністр внутрішніх справ Бернар Квінтен підтримав ідею залучення військових патрулів та посилення системи відеоспостереження у проблемних районах.
Стокгольм — від символу миру до центру насильства. Станом на серпень 2025 року у столиці Швеції сталося 55 випадків стрілянини, унаслідок яких загинули дев’ятеро людей. Загалом по країні вже зафіксовано 113 випадків застосування вогнепальної зброї та 33 смертельних інциденти. Наркокартелі активно залучають підлітків-виконавців, використовуючи не лише зброю, а й вибухівку. Це контрастує з колишнім образом Швеції як безпечної держави.
Марсель — центр діяльності наркомафії. Торік у місті від куль, пов’язаних із наркотичними розбірками, загинули 24 особи (49 — попереднього року). Експерти вважають, що зменшення жертв пов’язане не з діями поліції, а з завершенням кланових конфліктів. Цьогоріч місцеві ЗМІ повідомляли про два смертельні випадки, хоча офіційних даних ще немає.
Амстердам — менше стрілянин, але більше вибухів. Попри відсутність офіційної статистики, у пресі повідомляють про зростання бомбових атак — 197 сталися 2023 року, що вдвічі перевищує показники попереднього року. Стрілянин було небагато: сім серйозних інцидентів, один із яких смертельний.
Європейські міста з помірним ризиком
У Парижі, Копенгагені, Афінах, Лісабоні, Римі та Мадриді фіксуються випадки стрілянини, пов’язані з бандами, однак небезпека для пересічних громадян є нижчою.
Європейські столиці з низьким рівнем ризику
Бухарест, Любляна, Нікосія, Прага, Рига, Софія, Відень та Загреб мають лише поодинокі випадки застосування зброї.
Найбезпечніші міста Європи
Берлін, Дублін, Гельсінкі, Вільнюс, Будапешт, Варшава, Братислава, Валлетта, Таллінн і Люксембург — міста, де стрілянини трапляються вкрай рідко, а ті, що фіксуються, здебільшого випадкові.
До слова, у рейтингу туроператора Riviera Travel європейське місто Дубровник визнано найспокійнішим та найбезпечнішим для туристів. Аналіз базувався на поточному рівні злочинності та його динаміці за останні п’ять років.