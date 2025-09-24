Рейтинг найнебезпечніших міст Європи: де орудують наркокартелі та збройні банди

Брюссель / © pexels.com

Брюссель, що останнім часом приваблює дедалі більше туристів, визнано найнебезпечнішим містом Європи за рівнем злочинів із застосуванням зброї на вулицях.

Про це йдеться у новому дослідженні Euronews.

У Європі загалом фіксується зростання бандитського насильства — від стрілянин з автоматів до вбивств неповнолітніх. До числа найризикованіших європейських міст, окрім бельгійської столиці, увійшли також Стокгольм (Швеція), Марсель (Франція) та Амстердам (Нідерланди).

У межах аналізу дослідники розглянули великі європейські міста, де найчастіше трапляються випадки застосування зброї, а також ті, що залишаються відносно вільними від бандитських розбірок.

Автори підкреслюють, що це не є наукове дослідження, адже в багатьох країнах поліція не веде повної статистики, а деякі столиці ЄС узагалі не публікують подібних даних. В основу рейтингу лягли національні звіти та повідомлення ЗМІ, які співставляли з кількістю населення міст.

Цікаво, що до рейтингу потрапив і французький Марсель, який не є столицею, адже «ситуація там була настільки драматичною, що її важко ігнорувати». Водночас низка балканських країн, де злочини зі зброєю є поширеним явищем, до переліку не увійшли.

Топ небезпечних міст Європи 2025 року

Брюссель — столиця європейської дипломатії та водночас лідер за рівнем злочинів зі зброєю. 2025 року він став найнебезпечнішою європейською столицею з погляду озброєного насильства. Найбільша активність банд фіксується в районах Андерлехт і Моленбек. До середини серпня зареєстровано 57 випадків стрілянини, 20 з яких — у період літніх канікул.

Прокурор Жульєн Муаньїл попередив, що «будь-який мешканець може бути уражений випадковою кулею» і закликав до узгоджених дій проти злочинних угруповань. Міністр внутрішніх справ Бернар Квінтен підтримав ідею залучення військових патрулів та посилення системи відеоспостереження у проблемних районах.

Стокгольм — від символу миру до центру насильства. Станом на серпень 2025 року у столиці Швеції сталося 55 випадків стрілянини, унаслідок яких загинули дев’ятеро людей. Загалом по країні вже зафіксовано 113 випадків застосування вогнепальної зброї та 33 смертельних інциденти. Наркокартелі активно залучають підлітків-виконавців, використовуючи не лише зброю, а й вибухівку. Це контрастує з колишнім образом Швеції як безпечної держави.

Марсель — центр діяльності наркомафії. Торік у місті від куль, пов’язаних із наркотичними розбірками, загинули 24 особи (49 — попереднього року). Експерти вважають, що зменшення жертв пов’язане не з діями поліції, а з завершенням кланових конфліктів. Цьогоріч місцеві ЗМІ повідомляли про два смертельні випадки, хоча офіційних даних ще немає.

Амстердам — менше стрілянин, але більше вибухів. Попри відсутність офіційної статистики, у пресі повідомляють про зростання бомбових атак — 197 сталися 2023 року, що вдвічі перевищує показники попереднього року. Стрілянин було небагато: сім серйозних інцидентів, один із яких смертельний.

Європейські міста з помірним ризиком

У Парижі, Копенгагені, Афінах, Лісабоні, Римі та Мадриді фіксуються випадки стрілянини, пов’язані з бандами, однак небезпека для пересічних громадян є нижчою.

Європейські столиці з низьким рівнем ризику

Бухарест, Любляна, Нікосія, Прага, Рига, Софія, Відень та Загреб мають лише поодинокі випадки застосування зброї.

Найбезпечніші міста Європи

Берлін, Дублін, Гельсінкі, Вільнюс, Будапешт, Варшава, Братислава, Валлетта, Таллінн і Люксембург — міста, де стрілянини трапляються вкрай рідко, а ті, що фіксуються, здебільшого випадкові.

До слова, у рейтингу туроператора Riviera Travel європейське місто Дубровник визнано найспокійнішим та найбезпечнішим для туристів. Аналіз базувався на поточному рівні злочинності та його динаміці за останні п’ять років.