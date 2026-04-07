Російський диктатор Володимир Путін стрімко втрачає підтримку серед свого населення.

Про це пише BILD.

Опитування, проведене пов’язаним з Кремлем інститутом опитувань (ФОМ — «Фонд Общественное Мнение»), показало, що лише 71 відсоток росіян зараз довіряють своєму президенту — це падіння на п’ять процентів і найбільше падіння від 2019 року.

Натомість рейтинги схвалення Путіна в опитуваннях вже знизилися на початку лютого — приблизно в той час, коли Кремль заборонив роботу месенджера Telegram. РФ дедалі більше блокує іноземні сервіси, такі як Telegram та WhatsApp, і бореться з віртуальними приватними мережами (VPN), які дозволяють користувачам обходити ці блокування.

Натомість Кремль закликає російське населення використовувати державний месенджер MAX. Там стверджують, що національний месенджер вважається необхідним, оскільки іноземні розвідувальні служби проникли в іноземні застосунки. Але це зустрічає опір: росіяни побоюються, що російські служби безпеки мають доступ до даних MAX, і аналізують незгодні думки.

Блокування Telegram має наслідки

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, MAX належить компанії VK, генеральним директором якої є син близької довіреної особи Путіна. У VK заявили, що від моменту запуску рік тому застосунок набрав 107 мільйонів користувачів.

Засновник Telegram Павло Дуров минулого тижня заявив, що 65 мільйонів росіян продовжують щодня користуватися Telegram через VPN. За повідомленнями ЗМІ, спроби Кремля припинити цей доступ і заблокувати IP-адреси також призвели до збоїв у роботі банків. Банківські застосунки тимчасово припинили роботу, а платіжні операції були обмежені.

Недавно у Росії повністю заблокували роботу популярного месенджера WhatsApp. Засоби масової пропаганди почали скаржитися на те, що домен сервісу видалили з DNS «Роскомнадзора».

Також Кремль запровадив жорсткі обмеження на роботу Telegram. Це викликало шквал критики з боку російських солдатів та військових блогерів, бо може стати фатальним для армії Росії.