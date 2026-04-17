Рейтинг Путіна падає шостий тиждень поспіль: невдоволення у РФ зростає

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Рейтинг президента РФ Володимира Путіна зараз на мінімальному рівні від моменту повномасштабного вторгнення до України. Нижчим він був лише за підсумками опитування, яке проводили напередодні нападу на Україну (64,3%).

Російська державна соціологічна служба «Всеросійський центр вивчення громадської думки» (ВЦИОМ) опублікувала нове опитування, згідно з яким 66,7% росіян схвалюють діяльність глави держави Путіна. Таким чином, центр вже шостий тиждень поспіль фіксує зниження рейтингу президента РФ.

Також знизився й рейтинг путінської партії «Єдина Росія». Водночас ВЦИОМ фіксує зростання рейтингів інших партій, які представлені у Госдумі РФ (КПРФ, ЛДПР, Справедлива Росія, «Нові люди»).

Реклама

Зазначається, що тиждень тому діяльність Путіна схвалювали 67,8% росіян. Водночас знизився й рейтинг довіри — до 72%.

Однією з причин зниження рейтингів влади політтехнолог, який співпрацює з адміністрацією російського диктатора, також називав обмеження мобільного інтернету і блокування месенджера Telegram, пише видання “Медуза.» Він також вказував на інші чинники, зокрема, зростання цін і втому від війни проти України.

Нагадаємо, Росія стає ще більш авторитарною державою, а в планах Кремля ще більше закручування гайок. І підтвердженням цьому є не лише розширення повноважень силових структур РФ, а й зусилля відновлення у країні радянської системи цензури.

У Росії останніми тижнями посилюється цензура, що вже спричинило зростання невдоволення серед населення.