Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа тримається на рівні 32% уже четверте опитування поспіль. Це лише на один відсотковий пункт більше за його антирекорд, зафіксований у середині жовтня 2026 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на результати опитування Ipsos, завершеного в понеділок, 16 листопада.

Реклама

За даними дослідження, популярність американського президента суттєво знизилася на тлі війни США з Іраном, яка спричинила різке зростання цін на пальне та посилила фінансовий тиск на американські домогосподарства.

Реклама

Саме економічні проблеми стали одним із головних чинників невдоволення виборців, яке проявилося під час проміжних виборів до Конгресу 3 листопада. За їхніми результатами Республіканська партія втратила контроль над обома палатами американського парламенту.

Скільки американців підтримують війну з Іраном

Нове опитування Reuters/Ipsos засвідчило, що лише 31% американців підтримують війну США проти Ірану.

Військовий конфлікт призвів до подорожчання бензину та дизельного пального, що негативно вплинуло на особисті фінанси громадян.

Попри низький загальний рейтинг президента, серед республіканців він продовжує користуватися значною підтримкою.

Реклама

Зокрема, 75% опитаних прихильників Республіканської партії позитивно ставляться до Трампа, а 77% — до віцепрезидента США Джей Ді Венса.

У демократів також виникли проблеми з підтримкою керівництва

Водночас опитування виявило невдоволення серед прихильників Демократичної партії її лідером у Сенаті Чаком Шумером.

Лише 34% демократів позитивно оцінюють Шумера, тоді як 43% ставляться до нього негативно.

Ще 22% опитаних демократів заявили, що ніколи про нього не чули.

Реклама

Для порівняння, у лютому цього року позитивно оцінювали Шумера 38% демократів, а негативно — 37%.

Падіння його популярності відбувається напередодні боротьби за керівництво демократами в Сенаті. Конкуренцію Шумеру становить сенатор від штату Меріленд Кріс Ван Голлен.

Ван Голлен жорсткіше критикував військові дії Ізраїлю в секторі Гази та допускав обмеження окремих постачань американської зброї ізраїльській стороні.

Натомість Шумер, хоча й критикував ізраїльські удари, голосував проти таких обмежень.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс має вищий рівень підтримки серед однопартійців. Позитивно до нього ставляться 40% демократів, негативно — 29%.

Як проводили опитування

Дослідження Reuters/Ipsos тривало чотири дні та завершилося 16 листопада 2026 року.

У ньому взяла участь 1521 повнолітня особа зі США. Опитування проводили онлайн, а статистична похибка становить приблизно три відсоткові пункти.

Таким чином, попри стабілізацію рейтингу Трампа на рівні 32%, його підтримка залишається поблизу найнижчого показника за всю політичну кар'єру.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Іран планує вбити Трампа: розвідка дізналася, як саме

Спецслужби отримали інформацію про змову Ірану з метою вбити прездента США.

Новини партнерів