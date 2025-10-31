Рейтинг Трампа рекордно обвалився: яка причина

Дональд Трамп / © Associated Press

Рейтинг схвалення дій президента США Дональда Трампа опустився до рекордних 60%. Головною причиною такого падіння стали його економічні рішення.

Про це розповів речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський.

«Дональд Трамп отримав історично низький рейтинг схвалення його дій у США — він складає понад 60%. Лише 39% американців підтримують його економічні ідеї. Причиною падіння стали саме його економічні кроки», — пояснив Добрянський.

Він також наголосив, що найменше підтримки чинний президент США має серед молоді:

«Особливо негативно на нього реагують американці віком до 30 років. З приходом Трампа до Білого дому економіка США переживає складні часи — вона працює все повільніше».

Крім того, за словами Добрянського, новий економічний прогноз також не додає оптимізму.

«Одна з економічних агенцій США цього тижня оприлюднила звіт, у якому зазначено: якщо шатдаун у США триватиме до кінця листопада, рівень американської економіки впаде на 2%. Це матиме серйозні наслідки», — зазначив він.

За словами речника, адміністрація Трампа не демонструє готовності до пошуку рішень:

«На жаль, у Білому домі не бачать причин, щоб шукати якусь альтернативу й укласти угоду, щоб уникнути шатдауну. Фактично, вони діють за схемою спілкування з нашими ворогами — лунають лише погрози, але конкретних дій немає», — підсумував Добрянський.

Раніше повідомлялося, що Трамп назвав Джея Ді Венса та Марко Рубіо головними альтернативними претендентами, оскільки Конституція забороняє йому балотуватися на третій термін.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Південна Корея виплатить сотні мільярдів доларів за зниження мит, інвестуватиме в США та збудує атомний підводний човен на американських верфях.