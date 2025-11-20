- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 217
- Час на прочитання
- 1 хв
Рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму: що "добиває" популярність президента США
Головною причиною такого падіння стали його економічні рішення та справа Епштейна.
Рейтинг президента США Дональда Трампа опустився до 38% підтримки серед американців — найнижчого показника за весь його другий термін.
Про це пише Reuters.
Зниження популярності пов’язують із високою вартістю життя та суперечливим підходом Трампа до розкриття файлів про справу померлого мільярдера Джеффрі Епштейна.
Лише 20% американців схвалюють, як глава Білого дому впорався із ситуацією, а близько 70% вважають, що уряд приховує інформацію про клієнтів Епштейна.
Експерти також наголошують на невдоволенні громадян темпами зростання цін: 26% респондентів вважають, що Трамп ефективно контролює витрати на життя.
За 12 місяців споживчі ціни зросли на 3%, що вплинуло на оцінку економічної політики президента, зокрема щодо підвищення мит на імпортні товари. Минулого тижня Трамп знизив мита на каву, яловичину, банани та інші основні товари у відповідь на критику.
Раніше повідомлялося, що соціологічне опитування в США засвідчило — рівень довіри до Зеленського суттєво вищий, ніж до Трампа. За даними опитування Gallup, рівень чистої благосклонності до українського лідера становить 18%, тоді як у Трампа — мінус 16%.