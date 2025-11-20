ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму: що "добиває" популярність президента США

Головною причиною такого падіння стали його економічні рішення та справа Епштейна.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Рейтинг президента США Дональда Трампа опустився до 38% підтримки серед американців — найнижчого показника за весь його другий термін.

Про це пише Reuters.

Зниження популярності пов’язують із високою вартістю життя та суперечливим підходом Трампа до розкриття файлів про справу померлого мільярдера Джеффрі Епштейна.

Лише 20% американців схвалюють, як глава Білого дому впорався із ситуацією, а близько 70% вважають, що уряд приховує інформацію про клієнтів Епштейна.

Експерти також наголошують на невдоволенні громадян темпами зростання цін: 26% респондентів вважають, що Трамп ефективно контролює витрати на життя.

За 12 місяців споживчі ціни зросли на 3%, що вплинуло на оцінку економічної політики президента, зокрема щодо підвищення мит на імпортні товари. Минулого тижня Трамп знизив мита на каву, яловичину, банани та інші основні товари у відповідь на критику.

Раніше повідомлялося, що соціологічне опитування в США засвідчило — рівень довіри до Зеленського суттєво вищий, ніж до Трампа. За даними опитування Gallup, рівень чистої благосклонності до українського лідера становить 18%, тоді як у Трампа — мінус 16%.

Дата публікації
Кількість переглядів
217
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie