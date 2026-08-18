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Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за час президентства — опитування
Рівень схвалення роботи президента США Дональда Трампа знизився до 33%. Невдоволення американців зростає на тлі війни з Іраном, високих цін на бензин та побоювань щодо затяжного конфлікту.
Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до 33% — найнижчого показника за час його нинішнього президентського терміну.
Про це свідчить нове опитування Reuters/Ipsos.
За результатами чотириденного дослідження, лише 33% американців схвалюють роботу Трампа у Білому домі, тоді як 64% не схвалюють його діяльність. На початку серпня рейтинг президента становив 35%. Нинішній показник також зрівнявся з найнижчим рейтингом Трампа під час його першого президентського терміну, зафіксованим у грудні 2017 року.
Американці побоюються затяжної війни з Іраном
Одним із ключових чинників падіння популярності Трампа стала війна США з Іраном. 80% опитаних американців вважають, що участь Сполучених Штатів у конфлікті триватиме ще довго. Такої думки дотримуються 87% демократів і навіть 71% республіканців.
Лише 16% респондентів очікують, що війна завершиться протягом кількох тижнів. Водночас тільки приблизно кожен п'ятий американець вважає, що війна була варта своїх наслідків.
Після повернення до Білого дому 2025 року Трамп мав підтримку трохи менш ніж половини американців. Однак вона почала знижуватися після того, як президент наказав завдати ударів по Ірану разом із союзником США Ізраїлем.
Конфлікт серйозно вдарив по світовій торгівлі нафтою через ситуацію в Ормузькій протоці та спричинив зростання цін на пальне у США. Це стало додатковим навантаженням для американських домогосподарств напередодні проміжних виборів до Конгресу 3 листопада.
Демократи випереджають республіканців щодо економіки
Опитування також показало проблеми для Республіканської партії в питаннях економіки. 38% виборців вважають, що демократи краще впораються з економікою, тоді як республіканцям довіряють 35%.
Reuters зазначає, що цього місяця демократи вперше приблизно за десятиліття випередили республіканців за довірою виборців до економічної політики.
Скорочується перевага республіканців і в питанні імміграції. Їхню політику підтримують 40% зареєстрованих виборців, демократів — 38%. На початку президентського терміну Трампа, у січні 2025 року, перевага республіканців у цьому питанні становила 26 процентних пунктів.
Опитування Reuters/Ipsos проводилося онлайн серед 1166 повнолітніх американців. Статистична похибка становить близько трьох процентних пунктів.
Нагадаємо, раніше заяви щодо стану здоров’я президента США Дональда Трампа оприлюднив фізичний терапевт Адам Джеймс, який стверджує, що американський президент нібито має серйозні проблеми з серцем і нирками.