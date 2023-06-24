Режим контртерористичної операції шириться РФ: що він означає та де запроваджений

На час режиму КТО силові структури мають більше прав, ніж зазвичай.

На тлі військового заколоту у деяких областях Росії запровадили режим контртерористичної операції. У Москві вперше в історії діє режим КТО.

Про це повідомляються російські ЗМП.

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Де на території РФ діє режим контртерористичної операції

Вранці 24 червня режим контртерористичної операції запровадили у Москві та Підмосков'ї. Про це повідомили мер столиці Сергій Собянін та губернатор Московської області Андрій Воробйов. Згодом з'явилася інформація, що цей режим діє у Орловській області та у Калінінграді.

Що означає режим КТО

КТО - ке комплекс заходів із застосуванням військ, техніки та зброї з метою запобігання терактам та знешкодженню терористів. На час режиму КТО силові структури мають більше прав, ніж зазвичай. Зокрема:

у громадян можуть вилучати транспортні засоби (для доставки поранених до лікарень або переслідування терористів).

особи, які проводять КТО, можуть безперешкодно проникати у будинки, квартири та на земельні ділянки громадян.

відключення стільникового зв'язку.

обмеження руху як пішоходів, так і автомобілів.

онтроль за телефонними переговорами та іншої інформації, що передається по телекомунікаційним каналам.

посилення охорони громадського порядку, огляд на в'їзді в зону КТО.

призупинення діяльності небезпечних виробництв та організацій, де використовуються вибухові, радіоактивні, хімічні та біологічно небезпечні речовини.

Військовий заколот у Росії: що відомо

Пізно ввечері 24 чеврня очільник терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПВК і вбили багато бойовиків. Вночі його бійці перейшли кордон РФ і захватили Ростов-на-Дону та Воронеж.

У Білому домі вже відреагували на переворот Євгена Пригожина в РФ. Там вважають заяви голови ПВК "Вагнер" серйозними, проте поки невідомо, чого конкретно очікують в адміністрації Байдена.

Путін на тлі останнії подій у РФ виступ із терміновим зверненням. Очільник Кремля дії керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина назвав "ударом у спину" та пообіцяв знищити усіх, хто організував заколот.

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