Режим Лукашенка визнав "нацистським" патріотичне гасло "Жыве Беларусь!" та відгук "Жыве"

Прихильники Лукашенка внесли до списку нацистської символіки та атрибутики гасло "Жыве Беларусь!" і відгук "Жыве".

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олексанадра Лукашенка продовжує боротися з національною символікою країни. Тепер до списку нацистської символіки та атрибутики потрапило гасло "Жыве Беларусь!" і відгук "Жыве".

Про це 10 листопада повідомляє "Радыё Свабода".

У відповідній постанові, опублікованій на Національному правовому порталі РБ, пояснюється, що це гасло "30-ї дивізії Ваффен-СС (російська №2, вона ж білоруська №1), яка складалася переважно з колишніх бійців частин "Білоруської національної оборони", нібито використовувалося в антипартизанських операціях".

Тобто тепер білорусам забороняється "кричати "Жыве Беларусь!" і відповідати "Жыве" з підняттям правої руки з витягнутою долонею. Однак незрозуміло, чи є "нацистським" вигук без підняття правої руки, і з відповідю не "Жыве!", а "Жыве вечна!", який використовується значно частіше.

Гасло "Жыве Беларусь!" насправді має дуже довгу історію. Зазвичай цей заклик використовували як патріотичне вітання та девіз, спрямований на пробудження національно-громадянських почуттів, захист свободи, незалежності, мови та всієї національної культури Білорусі.

У сучасній Білорусі це гасло стало одним із символів та девізів під час протестів проти режиму Лукашенка та фальсифікації результатів виборів 2020 року. Через це представники режиму Лукашенка ставляться до цього заклику вкрай негативно.

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