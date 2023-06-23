Режисер Джеймс Кемерон шокований схожістю в катастрофах "Титаніка" і батискафа "Титан"

Американський режисер Джеймс Кемерон, який зняв відомий фільм "Титанік", вражений схожістю в катастрофах лайнера, затонулого 1912 року після зіткнення з айсбергом, і трагедією батискафа "Титан", уламки якого вдалося виявити 22 червня.

Про це він сказав у коментарі ABC News.

"Я вражений схожістю з катастрофою "Титаніка", коли капітана неодноразово попереджали про крижину попереду його корабля, проте він на повній швидкості кинувся до айсбергів", — зазначив Кемерон.

Крім того, режисер зазначив, що використання компанією OceanGate корпусу з вуглецевого волокна є помилкою.

Що відомо про зникнення туристів дорогою до "Титаніка"

19 червня 2023 року в Атлантичному океані зник підводний човен "Титан", що показував туристам затонулий "Титанік". На борту перебувало 5 осіб. О 14:08 за київським часом 22 червня у батискафі закінчилося повітря. Шансів знайти туристів живими немає.

Згодом компанія OceanGate, яка керувала експедиціями на підводному апараті "Титан" до уламків "Титаніка", оголосила про загибель 5 осіб, які перебували на борту підводного апарату.

Було кілька версій аварії "Титана" — у нього могла відключитися система електропостачання, статися коротке закорочення, або ж апарат надто близько підійшов до "Титаніка" і застряг у його конструкціях.

Майже одразу після того, як із батискафом втратили звʼязок, Військово-морський флот США почав прослуховувати частину вод, де було занурення. Згодом акустична система почула звук вибуху в тому місці, де зрештою виявили уламки. Інформацію передали пошуковим бригадам.

Берегова охорона США заявила, що уламки батискафа, знайдені в Атлантичному океані, мають сліди пошкоджень, які характерні для катастрофічного вибуху, спрямованого всередину.

Зниклий туристичний підводний човен востаннє подавав сигнал, коли перебував над пунктом призначення — "Титаніком".

Хто перебував на субмарині, що зникла біля "Титаніка"

На борту субмарини OceanGate перебував британський мільярдер Геміш Гардінг, а також один із найбагатших людей Пакистану із сином. Про це пише DailyMail.

Геміш Гардінг є очільником приватної авіабудівної компанії Action Aviation. Про те, що він на борту, повідомив його друг, астронавт NASA Террі Віртс.

На борту субмарини цього разу опинилися генеральний директор OceanGate Стоктон Раш, всесвітньо відомий французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, британський мільярдер Геміш Гардінг, 48-річний Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулейман Давуд.

Шахзада Давуд — один із найбагатших людей Пакистану. Але останнім часом він живе у Великій Британії, де в нього у графстві Суррей шикарний маєток. Шахзада одружений із психологинею Христиною, також у нього є дочка Аліна.

Шахзада є заступником очільника Engro Corporation, яка виробляє добрива, харчові продукти й енергію, а також Dawood Hercules Corporation, яка виготовляє хімікати. Він народився в Пакистані, але переїхав до Великої Британії, де вивчав право в Букінгемському університеті. Також є членом правління благодійної організації Prince's Trust.

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