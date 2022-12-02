Резніков заявив, що саме Росія стоїть за листами з вибухівкою в Іспанії: "Це виклик для всього світу"

Очільник Міноборони наголосив, що терор не знає кордонів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що за вибухом на території посольства України в Мадриді та небезпечними листами в Іспанії стоїть Росія.

Про це очільник Міноборони сказав на спільному брифінгу зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес 1 грудня.

За словами Резнікова, Росія використовує терористичні засоби, аби навести терор.

"Світ починає визнавати, що це – держава-терорист. А терор не знає кордонів", – зазначив міністр.

"Сьогодні пані міністерка розповіла про вибухові листи, які вже отримують в Іспанії – вони (росіяни – ред.) використовують терористичні засоби, щоб навести терор. Вони намагаються припинити водопостачання в Україні, електрику, щоб ми були в холоді та в темряві. Це означає, що це виклик для всього світу", – наголосив Резніков.

Листи з вибухівкою в Іспанії

Невідомі надіслали пакунок із вибухівкою українському послу в Іспанії Сергію Погорельцеву. Його секретарка запідозрила небезпеку та викликала охоронця. Проте на території посольства в Мадриді 30 листопада цей пакет вибухнув.

Того ж дня схожий пакунок надійшов до штаб-квартири іспанського виробника зброї Instalaza. Зокрема, там виробляють РСЗВ, які передають Україні.

Ще одну посилку з бомбою виявили в Мадриді 1 грудня. Вона була адресована супутниковому центру Євросоюзу (SatCen). Це ключова установа, яка надає стратегічну інформацію українським військам.

1 грудня стало відомо, що вибухівку знайшли і в листах на ім'я прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

Цього ж дня лист, схожий до п’яти попередніх листів-бомб, надійшов до посольства США в Мадриді.

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