Резонансне вбивство українок у Німеччині: ексклюзивні деталі та приголомшливі відкриття у справі

У березні в Німеччині поблизу міста Гоккенгайм просто на березі річки Рейн було знайдено тіло вбитої 27-річної української біженки Маргарити Разаз. Її новонароджену доньку викрали, а маму оголосили зниклою безвісти. Наразі немовля вже знайшли, а його бабусю виявили мертвою в озері.

Тіло на березі річки

За словами свідків, 4 березня із табору для біженців у Німеччині зникла безвісти родина українців. Вже 14 березня у місті Гоккенгайм на березі річки Рейн перехожими було знайдено тіло 27-річної українки Маргарити Разаз, яка ймовірно була вбитою. Під час розтину підтвердилося, що дівчина зазнала “зовнішнього насильства” перед смертю.

Підозрювані у вбивстві

Тоді поліція взялася за пошук матері Маргарити, адже її вважали головним свідком вбивства. Трохи згодом, 20 березня, в озері біля села Бад-Мінгольсхайм знайшли і її тіло. Дитина Маргарити Мія виявилася живою і неушкодженою. Вона була вдома у 43-річної росіянки та 44-річного німця, яких і підозрюють у вбивстві.

За версією слідства, підозрювані німець та росіянка вбили маму та бабусю дівчинки, щоб забрати дитину собі. Подружжя заманило біженок, пообіцявши їм допомогти оформити документи у Німеччині.

Що відомо про росіянку і німця та їхній перший замах на життя жінки

Виявляється, що підозрювана Інна та її чоловік запрошували загиблих українок до ресторанів, оплачували дороговартісні подорожі Європою та пропонували загиблій Маргариті підписувати документи під приводом опіки у пологовому та допомоги із перекладом на німецьку мову.

Подруга Маргарити з табору для біженців, яка ще задовго до вбивства запідозрила у нечесності росіянку Інну і попереджала вбиту про можливі наслідки такого спілкування, розповіла:



“Вперше я дізналася про Інну, коли Мії було десь 2 тижні. Тоді вони разом з Маргаритою поїхали у Францію. Після подорожі Маргарита сказала мені таку річ, яка шокувала мене і змусила задуматися щодо намірів Інни. Коли вони поверталися, Інна сказала їй, що за законодавством Німеччини водії не мають право доливати масло у автівку, тому вона завезла її з дитиною до лісу і зробила вигляд ніби-то доливає масло. Вони стояли там дуже довго, дитина плакала. Я вже тривалий час знаходжуся у Німеччині, мій чоловік водій і ми дуже чітко знаємо закони цієї країни. Я вперше почула цю інформацію”.

Хто насправді є батьком дитини вбитої жінки

Ще одна подруга Маргарити розповіла ексклюзивні подробиці про те, хто є батьком дитини. Вона розвіяла міф, що батько дитини знаходиться у лавах ЗСУ. Як виявилося, жінка завагітніла не в Україні, а під час проживання у Словаччині.

“Я перша людина, якій Маргарита розповіла про вагітність. З батьком дитини я була знайома особисто. Він вірмен з українським корінням, який проживав у Словаччині. Коли дізнався про її вагітність, то обіцяв, що все буде добре, а потім в один момент просто зник. Згодом він сказав, що допомагати не буде і як виявилося у нього була дівчина. Маргарита дізналася про це, коли він втік до Вірменії”, — каже Валентина, подруга Маргарити.

Чи зв’язувався біологічний батько з родичами Маргарити після трагедії, як прокоментує події сестра Маргарити Євгенія, яка зараз знаходиться у Німеччині і чому їй доведеться ще рік жити у країні, в якій вбили її сестру? Сьогодні, 5 квітня, о 19:15 у токшоу “Говорить вся країна” ексклюзивно розберуть справу, яка шокувала Україну та міжнародну спільноту своєю жорстокістю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Німеччині жорстоко вбили українку! Її матір і новонароджена дитина загадково зникли!

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