Син визнав провину: шокувальні подробиці вбивства українок у Бельгії

На місце трагедії небайдужі принесли іграшки та квіти / Фото: Evert Wouters

Реклама

У бельгійському місті Хаасроде 6 червня сталася моторошна подія: у будинку, котрий зайнявся вогнем, знайшли мертвими двох українок — 46-річну жінку та її 6-річну доньку.

На їхніх тілах було виявлено ножові поранення.

Прибувши на місце події, медики безрезультатно намагалися реанімувати шестирічну дівчинку. Слідчі встановили, що обидві жертви загинули від ножових поранень, а пожежу було підпалено навмисно.

Реклама

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про вбивство двох українок у Бельгії.

Що відомо про загиблих

Відомо, що сім’я українців проживала у Бельгії вже три роки, будинок їм надав муніципалітет. Глава родини — український військовий, котрий працює в евакуаційній ланці.

Як вдалося зясувати ЗМІ, загиблими виявилися 46-річна львів’янка Лілія та шестирічна Анна.

У загиблої є 16-річний син, який на момент пожежі навчався у школі. Згідно з інформацією медіа, підліток був сином Лілії від першого шлюбу, так саме як і її 20-річна донька Аліна, котра проживає в Ірландії. Менша — Анна спільною донькою Лілії та її чоловіка, котрий лишився в Україні.

Реклама

У коментарі бельгійському виданню HNL донька загиблої розповіла, що у її сестри Ані була вада серця.

Також дівчина повідомила, що сім’я мешкала жила у старому парафіяльному будинку, куди їх як біженців поселив місцевий муніципалітет.

За словами доньки, її мати Лілія вивчила мову та працювала у лікарні, для того аби забезпечити дітям гідне майбутнє.

Будинок у Бельгії, де мешкали загиблі / Джерело: бельгійські ЗМІ

Головний підозрюваний у справі

Через день після пожежі, син загиблої зізнався, що це він завдав ножових поранень матері та шестирічній сестрі, після чого підпалив будівлю, у якій вони мешкали.

Реклама

Місце трагедії / Фото: vrt.be

Коли сталася пожежа, хлопець перебував у школі, тому на початку його вважали лише очевидцем подій. Тоді підлітка тимчасово взяли під опіку, але після зізнання — він став підозрюваним у справі про навмисне вбивство двох осіб.

Згодом, 16-річного хлопця помістили до закритого центру тимчасового утримання неповнолітніх.

«За рішенням судді ювенальної юстиції підозрюваного направили до одного з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх. Його забезпечено державним адвокатом», — поінформували в Міністерстві закордонних справ України.

За даними бельгійських медіа, підлітка помістили до закритої установи в Еверберзі на 30 днів, хоча це його утримання може бути продовжено до кінця розслідування.

Реклама

У спецзакладі психіатри проведуть додаткову експертизу психічного стану хлопця.

Крім того, розглядається можливість передачі справи до кримінального суду для дорослих.

Своєю чергою посольство України продовжує тримати справу на особливому контролі. Українські дипломати надіслали офіційний запит на зустріч консульської посадової особи з затриманим.

Ймовірні мотиви вбивства

Згідно зі словами підозрюваного, він скоїв подвійне вбивство через побутові сварки із рідними. Передає бельгійське видання De Morgen.

Реклама

Під час допиту підліток розповів, що його мотив дуже «банальний» — суперечка, яка нібито стосувалася кишенькових грошей або школи.

Проте у прокуратурі сумніваються, що було саме так.

«У своєму свідченні він називає певну причину вбивства, але вона настільки банальна, що потребує додаткового розслідування. Також іще слід з’ясувати, що саме відбувалось у нього в голові», — сказала прессекретарка прокуратури Сара Каллеваерт.

Також вдалося зясувати, що до трагедії підліток підпрацьовував офіціантом у місцевому кафе. Там він за три дні до вбивства розповів своєму колезі про свої наміри.

Реклама

«Коли його колега (з кафе — Ред.) побачив новини, зрозумів, що це серйозно», — розповів один зі свідків.

На місце трагедії небайдужі принесли іграшки та квіти / Джерело: RTL Info

Правоохоронці провели обшуки в кафе, де працював підліток. Наразі невідомо, чи саме це стало причиною зізнання підозрюваного.

Однак невідомо, чи саме це призвело до зізнання хлопця.

Раніше ТСН.ua повідомляв, яке рішення у справі про вбивство у фунікулері Києва ухвалив суд.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.