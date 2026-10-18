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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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«Результат дій російської РЕБ»: МЗС перепросило у Литви за дрон у її повітряному просторі

Україна пояснила інцидент із дроном у Литві та вибачилася перед союзником.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Дрон міг бути українським: МЗС попросило вибачення у Литви

Дрон міг бути українським: МЗС попросило вибачення у Литви

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував інцидент із дроном, який стався вранці 18 жовтня у Литві.

Про це він написав у соцмережі Х.

За словами дипломата, цей інцидент ймовірно є наслідком російських заходів радіоелектронної боротьби.

«Ми шкодуємо про інцидент, що стався сьогодні вранці в литовському повітряному просторі, який, ймовірно, стався внаслідок російської електронної боротьби, що відвела дрони під час операції проти законних військових цілей у Росії», — заявив Тихий.

Він попросив вибачення у литовської сторони «за ризики та занепокоєння, які це могло спричинити». Тихий запевнив, що Україна шкодує з приводу інциденту і готова надати литовським партнерам усю відповідну інформацію для з’ясування обставин.

«Ми продовжимо тісно співпрацювати, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Ми щиро дякуємо Литві, нашому союзнику, за підтримку України у протидії російській агресії, яка є корінною причиною безпекових загроз у нашому регіоні», — підсумував речник МЗС.

Раніше повідомлялося, що у Литві зафіксували одразу два безпекові інциденти: невідомий безпілотник порушив повітряний простір країни, а вночі зловмисники намагалися підпалити підприємство, де зберігаються «старлінки».

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