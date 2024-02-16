"Результат відомий заздалегідь": Буданов прокоментував "вибори" у Росії

Невдовзі РФ має провести так звані "вибори" президента. Втім, їхній результат вже відомий.

Про це в інтерв'ю французькому виданню Liberation сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"Це не вибори. Це "вибори Путіна", і їхній результат відомий заздалегідь", – наголосив він.

За словами Буданова, тут немає нічого нового: вони хочуть легітимізувати свій режим на окупованих українських територіях і показати загальну "підтримку" населення. Результат цілком прогнозований: близько 75% голосів дістанеться Путіну.

Раніше Буданов сказав, що потрібно для перемоги у війні проти РФ.

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