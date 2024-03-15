Результат війни в Україні вирішиться цього року: Боррель назвав приблизний час

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики наголосив, що Україна не може чекати на допомогу до президентських виборів у США в листопаді.

Результат війни, яку веде Росія проти України, може бути вирішений уже цієї весни та літа.

Про це заявив у четвер, 14 березня, голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель, передає Sky News.

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Під час свого візиту до Вашингтона він наголосив, що Україна не може чекати на результати президентських виборів у США в листопаді цього року, і закликав до постійної допомоги Україні у боротьбі з російською агресією на тлі сумнівів у тому, що американська підтримка відновиться.

У виданні нагадали, що військові аналітики очікують великого російського наступу саме цього літа.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс під час слухань у Палаті представників США заявив, що ситуація на полі бою в Україні залежатиме від американської допомоги.

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