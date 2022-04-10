Результати екзитполів у Франції: хто лідирує у першому турі виборів президента

Результати екзитполів у Франції: хто лідирує у першому турі виборів президента

Марін Ле Пен чи Еммануель Макрон?

У Франції сьогодні ввечері, 10 квітня, завершується перший тур президентських виборів, лідерами яких є чинний президент Еммануель Макрон та Марін Ле Пен, передає Reuters.

Згідно із початковим опитуванням, Еммануель Макрон (28,1%) випереджає Марін Ле Пен (23,3%), повідомляє RTS.

Ще кілька тижнів тому опитування громадської думки вказували на легку перемогу Макрона.

Як повідомляє джерело, його позиції укріплювала активна дипломатія щодо України, сильне відновлення економіки та слабкість роздробленої опозиції.

Але щодо своєї кампанії у Франції - тут Макрон був не надто активний.

Антиімміграційна, євроскептична ультраправа лідерка Марін Ле Пен, навпаки, впевнено їздила по Франції із кампанією, що підвищило її рейтинг. Вона знову посідає упевнене друге місце в рейтингах. А в одному з останніх - їй навіть пророкують перемогу в другому турі з мінімальним відривом.

«Звичайно я переконана, що не просто вийду у другий тур - я думаю, я можу перемогти на виборах. Але вирішувати це французам», - сказала кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен.

Нагадаємо, Ле Пен відверто підтримала анексію Криму в 2014, як і вторгнення окупантів на Донбас. Це дуже просто пояснити: в той час удома її партії, “Народному фронту”, французькі банки відмовлялися видавати кредити через відверто раситські та антисемітські висловлювання. А от російські банки, і серед них невеличкий “Перший чесько-російський банк”, прямо пов’язаний з Кремлем - видали Марі Ле Пен кредитів загальною сумою на 11 млн євро.

Не дивно, що перед виборами 2017 року вона обіцяла налагодити близькі стосунки з Росією в разі своєї перемоги, називала санкції непродуктивними і їздила ручкатися з Путіним.

Водночас її конкурент з ультраправого табору Ерік Земмур за прогнозами має незначну підтримку.

Голосування тривало до 19:00. Результати президентських виборів-2022 очікуються близько 21:00 за Києвом.

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