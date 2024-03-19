Результати засідання "Рамштайн-20": Умєров повідомив про план на 2024 рік, фортифікації та посилення ППО

Міністр розповів про важливу зустріч у Вісбадені з військовим керівництвом ключових країн-партнерів.

За результатами засідання "Рамштайн-20" стало відомо, що Україна отримає більше боєприпасів і ракет для ППО.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він розповів про презентацію плану на 2024 рік та озвучені критичні потреби українських Сил оборони.

"Сьогодні наша команда мала окрему зустріч із секретарем Остіном і генералом Брауном. Обговорили план України на 2024 рік, будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби. Окремим пунктом стали далекобійні засоби ураження", – зазначив він.

Українська делегація обговорила свій план на 2024 рік, будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби та далекобійних засобів ураження.

"Боєприпаси – те, чого критично потребують наші воїни. Вони будуть! Це була головна тема засідання. Партнери заявили про пакети допомоги, до яких входять артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм, 105 мм та інші. Вдячні партнерам за те, що по всьому світу шукають і знаходять боєприпаси, які так необхідні для відсічі агресору", – додав Умєров.

Міністр оборони України висловив вдячність німецькому колезі.

"ППО, щоб захистити наші міста, щоб захистити наших воїнів від російської авіації, яка скидає КАБи на наші позиції. Буде більше ракет для наших систем протиповітряної оборони. Я вдячний міністру оборони Німеччини, який зазначив, що небо над Україною належить українцям. Тому наше спільне завдання – забезпечити перевагу України в повітрі", – сказав Умєров.

За його словами, допомогти закрити наше небо мають також F16.

"Ми активно працюємо з усіма залученими партнерами: США, Данією, Бельгією, Нідерландами, Румунією та іншими, щоб літаки були в Україні якнайшвидше", – додав він.

Нагадаємо, 19 березня в Німеччині, в місті Рамштайн-Мізенбах, на базі Повітряних сил США "Рамштайн" розпочалася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України.

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