Результати медогляду Дональда Трампа: який стан здоров'я американського президента

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Проведений у п’ятницю, 11 квітня, медичний огляд засвідчив, що 78-річний президент США Дональд Трамп перебуває у «чудовому когнітивному та фізичному стані» та цілком придатний для виконання функцій глави держави та верховного головнокомандувача.

Про це йдеться у медичному висновку, який опублікувала в мережі Х речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Звіт підписаний лікарем Білого дому Шоном Барбеллою.

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Трамп важить 101 кілограм і має зріст 190 сантиметрів. Його кров’яний тиск — 128/74, а частота серцевих скорочень — 62 удари на хвилину.

У документі говориться, що Трамп є найстаршою людиною, яка була приведена до присяги на посаді президента, хоча його попередник, Джо Байден на момент інавгурації Байдену було також 78 років, проте на той момент від був трохи молодшим за Трампа.

Результати медогляду Дональда Трампа / © Речниця Білого дому Керолайн Лівітт на X

Під час обстеження Трамп здав кров на аналізи, пройшов кардіологічне обстеження та УЗД.

«Його активний спосіб життя продовжує робити значний внесок у його самопочуття», — написав Барбабелла, згадавши про «часті перемоги в гольф-турнірах», в яких бере участь американський президент.

Обстеження Трампа не виявили відхилень у функціях очей, голови, вух, носа і горла. При цьому лікар зазначив, що на правому вусі президента є шрам від вогнепальної зброї.

Результати медогляду Дональда Трампа / © Речниця Білого дому Керолайн Лівітт на X

За словами лікаря, Трамп демонструє «міцну серцеву, легеневу, неврологічну та загальну фізичну функцію».

Трамп набрав 30 з 30 балів на іспиті Монреальської когнітивної шкали, йдеться в записці лікаря.

Результати медогляду Дональда Трампа / © Речниця Білого дому Керолайн Лівітт на X

Колоноскопія, проведена минулого літа, показала, що у президента США дивертикуліт — запалення товстої кишки, яке супроводжується утворенням маленьких вузликів. Його причиною можуть бути часті запори, зараження глистами або малорухливий спосіб життя. Зазвичай це захворювання протікає безсимптомно, але може спричиняти дискомфорт, а іноді й кровотечу.

Окрім того, Дональд Трамп переніс операцію з видалення катаракти, проте не уточнюється, коли саме.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в США затримали «Містера Сатану», який погрожував вбивством Трампу та Маску.