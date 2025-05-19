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Результати виборів у Румунії та вибухи в Україні: головні новини ночі 19 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 травня 2025 року:
Прихильник Трампа програв вибори: президентом Румунії стане проєвропейський кандидат Нікушор Дан Читати далі –>
Зеленський привітав проєвропейського кандидата з перемогою на виборах президента Румунії Читати далі –>
Проросійський кандидат Сіміон програв вибори у Румунії та визнав перемогу суперника Читати далі –>
Уночі 19 травня російські безпілотники атакували Україну: де звучали вибухи Читати далі –>
У Черкасах вночі прогриміли вибухи Читати далі –>