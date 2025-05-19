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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2773
Час на прочитання
1 хв

Результати виборів у Румунії та вибухи в Україні: головні новини ночі 19 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Прапор Румунії

Прапор Румунії

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 травня 2025 року:

  • Прихильник Трампа програв вибори: президентом Румунії стане проєвропейський кандидат Нікушор Дан Читати далі –>

  • Зеленський привітав проєвропейського кандидата з перемогою на виборах президента Румунії Читати далі –>

  • Проросійський кандидат Сіміон програв вибори у Румунії та визнав перемогу суперника Читати далі –>

  • Уночі 19 травня російські безпілотники атакували Україну: де звучали вибухи Читати далі –>

  • У Черкасах вночі прогриміли вибухи Читати далі –>

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