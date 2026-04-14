Резиденцію Путіна на Валдаї укріплюють: з’явилися нові «Панцирі»

Володимир Путін

Реклама

Росія посилила протиповітряну оборону навколо однієї з резиденцій президента Володимира Путіна на Валдайському озері.

Про це повідомляє видання Bild.

Як свідчать супутникові знімки, навколо об’єкта з’явилися щонайменше сім нових зенітних позицій. Загалом на території площею близько 100 гектарів наразі розміщено 27 систем ППО.

Реклама

Йдеться про російські комплекси «Панцир», які поєднують ракети та артилерію і здатні уражати літаки, безпілотники та крилаті ракети.

Резиденція на Валдайському озері. / © Радіо Свобода

За даними медіа, системи розташовані у два кільця навколо резиденції — за аналогією із захистом Москви. Така конфігурація забезпечує підвищений рівень безпеки об’єкта.

Орієнтовна вартість розгортання таких систем може сягати сотень мільйонів євро. За оцінками ЗМІ, один комплекс «Панцир» коштує до 18 мільйонів євро.

Комплекс «Панцир» / © commons.wikimedia.org

Резиденція на Валдаї розташована між озерами у лісистій місцевості та вважається одним із ключових місць відпочинку російського лідера. Її історія сягає ще 1930-х років, коли вона будувалася як державна дача, а згодом була розширена.

Реклама

За інформацією ЗМІ, посилення ППО може бути пов’язане з побоюваннями атак безпілотників. Раніше в Росії заявляли про нібито загрозу ударів по цій території, однак Україна такі звинувачення відкидала.

Валдайська резиденція є однією з кількох відомих резиденцій Путіна поряд із Кремлем у Москві, Ново-Огарьово та об’єктом у Сочі.