Режим Лукашенка готується повалити "визвольна армія" – КДБ Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

Заступник голови Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі Сергій Теребов заявив, що Євросоюз готує «Білоруську визвольну армію» для захоплення країни, в якій править режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Заяву білоруського високопоставленого кадебіста, зроблену у четвер, 23 жовтня, на конференції СНД з протидії тероризму та екстремізму у Душанбе, цитує російський пропагандистський ресурс «Sputnik Беларусь».

«За задумом противників влади, вона [Білоруська визвольна армія] має бути сформована за стандартами НАТО та складатись з трьох бригад чисельністю від 9 до 15 тисяч осіб», — сказав Теребов.

За його словами, армія готується на території України, Польщі, Чехії та країн Балтії.

«Їхня мета — організувати вторгнення до Білорусі», — заявив заступник голови КДБ.

Такі заяви про загрозу існування режиму Лукашенка в Білорусі лунають уже не вперше.

Раніше сам білоруський диктатор стверджував, що білоруські добровольці, які воюють у складі Сил оборони України, «готуються зайти до Білорусі, оголосити там свою владу та звернутися до НАТО».

При цьому самопроголошений президент країни уточнив, що визволення Білорусі розпочнеться з Кобринського району, який межує з українською Волинню.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна може перестати існувати як держава. За його словами, західні сусіди України нібито готові «відтяпати» частину її території.