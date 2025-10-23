ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
499
Час на прочитання
1 хв

Режим Лукашенка готується повалити "визвольна армія" – КДБ Білорусі

Високопоставлений керівник білоруської спецслужби заявив, що армія для визволення Білорусі, готується на території України, а також у Польщі, Чехії та в країнах Балтії.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

Заступник голови Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі Сергій Теребов заявив, що Євросоюз готує «Білоруську визвольну армію» для захоплення країни, в якій править режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Заяву білоруського високопоставленого кадебіста, зроблену у четвер, 23 жовтня, на конференції СНД з протидії тероризму та екстремізму у Душанбе, цитує російський пропагандистський ресурс «Sputnik Беларусь».

«За задумом противників влади, вона [Білоруська визвольна армія] має бути сформована за стандартами НАТО та складатись з трьох бригад чисельністю від 9 до 15 тисяч осіб», — сказав Теребов.

За його словами, армія готується на території України, Польщі, Чехії та країн Балтії.

«Їхня мета — організувати вторгнення до Білорусі», — заявив заступник голови КДБ.

Такі заяви про загрозу існування режиму Лукашенка в Білорусі лунають уже не вперше.

Раніше сам білоруський диктатор стверджував, що білоруські добровольці, які воюють у складі Сил оборони України, «готуються зайти до Білорусі, оголосити там свою владу та звернутися до НАТО».

При цьому самопроголошений президент країни уточнив, що визволення Білорусі розпочнеться з Кобринського району, який межує з українською Волинню.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна може перестати існувати як держава. За його словами, західні сусіди України нібито готові «відтяпати» частину її території.

Дата публікації
Кількість переглядів
499
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie