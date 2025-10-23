- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 499
- Час на прочитання
- 1 хв
Режим Лукашенка готується повалити "визвольна армія" – КДБ Білорусі
Високопоставлений керівник білоруської спецслужби заявив, що армія для визволення Білорусі, готується на території України, а також у Польщі, Чехії та в країнах Балтії.
Заступник голови Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі Сергій Теребов заявив, що Євросоюз готує «Білоруську визвольну армію» для захоплення країни, в якій править режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Заяву білоруського високопоставленого кадебіста, зроблену у четвер, 23 жовтня, на конференції СНД з протидії тероризму та екстремізму у Душанбе, цитує російський пропагандистський ресурс «Sputnik Беларусь».
«За задумом противників влади, вона [Білоруська визвольна армія] має бути сформована за стандартами НАТО та складатись з трьох бригад чисельністю від 9 до 15 тисяч осіб», — сказав Теребов.
За його словами, армія готується на території України, Польщі, Чехії та країн Балтії.
«Їхня мета — організувати вторгнення до Білорусі», — заявив заступник голови КДБ.
Такі заяви про загрозу існування режиму Лукашенка в Білорусі лунають уже не вперше.
Раніше сам білоруський диктатор стверджував, що білоруські добровольці, які воюють у складі Сил оборони України, «готуються зайти до Білорусі, оголосити там свою владу та звернутися до НАТО».
При цьому самопроголошений президент країни уточнив, що визволення Білорусі розпочнеться з Кобринського району, який межує з українською Волинню.
Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україна може перестати існувати як держава. За його словами, західні сусіди України нібито готові «відтяпати» частину її території.