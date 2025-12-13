Режим Лукашенка позбувся ще одних санкцій від США

Олександр Лукашенко / © Associated Press

За підсумками дводенних переговорів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та посланця президента США Джона Коула у Мінську американська сторона оголосила про зняття санкцій із білоруського калію.

Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство БелТА.

«Відповідно до вказівок президента Трампа США знімають санкції з калію. Думаю, це дуже добрий хід з боку США для Білорусі. Ми їх знімаємо зараз», — заявив Джон Коул.

Він зазначив, що спілкування на тему санкцій продовжуватиметься й надалі.

За повідомленням білоруських пропагандистів, американська сторона оцінила переговори Коула з Лукашенком як «дуже продуктивні». Під час спілкування обговорювалася війна між Україною та Росією, а також ситуація у Венесуелі.

«У нас була дуже хороша розмова. Ми говорили про майбутнє. Про те, як іти шляхом зближення США та Білорусі, щоб нормалізувати відносини. Це наша мета», — сказав представник США.

За словами Джона Коула, для подальшої нормалізації відносин США продовжуватимуть діалог з Мінськом.

«Ми знімаємо санкції, звільняємо ув’язнених. Ми постійно говоримо один з одним. У міру того, як ми стаємо ближче і ближче, більше говоримо, обмінюємося ідеями, скажімо так, йде процес переходу від перших дитячих кроків до вже більш впевнених кроків», — заявив пвін.

Експорт калійних добрив — найважливіша стаття доходів білоруського держбюджету. Через санкції «Білоруськалій» був змушений переорієнтуватися на азіатські ринки та продавати продукцію зі знижкою.

Нагадаємо, влітку цього року за домовленістю із Дональдом Трампом Лукашенко помилував понад 50 ув’язнених, у тому числі опозиційного політика та чоловіка кандидата у президенти Світлани Тихановської Сергія.

Натомість США тоді зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа».