«Режим пожирає країну»: Кремль витрачає на війну проти України втричі більше, ніж на освіту й медицину

Скільки Росія витрачає на війну / © Associated Press

Реклама

У ГУР оприлюднили детальний розбір фінансових пріоритетів Росії. Цьогоріч офіційна стаття російського держбюджету під назвою «національна оборона» сягнула позначки в 12,121 трильйона рублів, що дорівнює близько $144,4 млрд. Утім, це навіть не остаточна сума, яку РФ витрачає на вбивства українців замість того, аби поліпшувати рівень життя своїх громадян.

Про це написали у Головному управлінні розвідки МО України.

Реклама

Астрономічні суми замість розвитку: у ГУР розкрили справжні масштаби воєнних витрат Кремля за рік

Якщо врахувати увесь комплекс супутніх видатків, які йдуть на війну в Україні, підсумкова цифра зростає до 14,886 трильйона рублів — $177,4 млрд. Левова частка так званого «оборонного» кошторису РФ — а саме 9,187 трильйона рублів (близько $109,5 млрд) — залишається повністю засекреченою.

Реклама

Згідно з даними розвідки, на стимулювання військово-промислового комплексу, військово-технічний напрямок та науково-виробничі програми у Москві заклали загалом 15,929 мільярда рублів ($189,8 млн). Фінансування між цими трьома векторами розподілили так:

на стимулювання ВПК — 6,167 мільярда рублів ($73,5 млн);

на військово-технічну співпрацю — 6,310 мільярда рублів ($75,2 млн);

на науково-виробниче забезпечення — 3,452 мільярда рублів ($41,1 млн).

Паралельно з цим у Кремлі передбачили серію цільових дотацій для підтримки заводів оборонки. Зокрема:

2,054 мільярда рублів ($24,5 млн) виділено як компенсаційні виплати підприємствам;

463 мільйони рублів ($5,5 млн) спрямовано на упередження процедур банкрутства;

500 мільйонів рублів ($6 млн) піде на погашення відсотків за банківськими позиками;

1,5 мільярда рублів ($17,9 млн) призначено для компенсаційних виплат робітникам оборонних об’єктів.

$14,9 млн росіяни витратять на проведення високопродуктивних обчислень для проєктування новітніх озброєнь.

«Такі обчислення виконують у дата-центрах, зокрема, на суперкомп’ютерах компанії „Яндекс“ і потужностях „Сбєрбанку“. Отже, інфраструктура цих компаній залучена до збройної агресії проти України», — пишуть у ГУР.

Реклама

На прикладну наукову діяльність у сфері оборони у Кремлі заклали приблизно $312 млн. Водночас на розробку та серійне виготовлення дронів різних класів виділили $121,9 млн.

«Вказана сума не відображає реальні фінансові обсяги ринку — вони є значно більшими, якщо враховувати так звані приватні інвестиції та закупівлі», — пояснюють у розвідці.

Показовим є приклад «Росґвардії», для якої на придбання БпЛА з бюджету виділяють понад $8,19 млрд. Дрони готують до застосування не тільки на фронті в Україні, а й всередині самої РФ.

Їх залучатимуть для патрулювання вулиць, нагляду за об’єктами критичної інфраструктури, контролю за повсякденним життям громадян та жорсткого придушення імовірних вуличних протестів. Таким чином, у Москві послідовно озброюють силовиків заради утримання власного населення під повним тоталітарним контролем.

Реклама

Пріоритет Росії — не свій народ

У ГУР наголошують на наочному дисонансі у державних пріоритетах Росії. Загальні офіційні витрати на війну проти України ($144,4 млрд) у понад три рази перевищують сукупне річне фінансування сфери освіти ($21 млрд) та всієї охорони здоров’я ($22,5 млрд) разом узятих.

Для розуміння масштабу: колосальна сума у $144,4 млрд дорівнює вартості проєктування та будівництва нової Міжнародної космічної станції або ж побудові по всій території РФ понад 150 передових онкологічних центрів.

«Натомість режим Путіна витрачає ресурси як паливо для злочинної війни. Як злоякісна ракова пухлина, він пожирає економічний потенціал країни, живиться людською кров’ю, прирікає росіян та поневолені Москвою народи на тривалий період занепаду, злиднів та історичної ганьби», — пишуть у ГУР.

За 2026 рік Росія витратить рекордну суму на війну

Нагадаємо, Кремль переглянув фінансові плани та готується витратити на війну цьогоріч рекордні $200 млрд, що на 40% перевищує початкові розрахунки. Це призвело до зростання прогнозованого дефіциту російського бюджету вдвічі — до понад 7 трлн рублів через масові авансові виплати підприємствам оборонно-промислового комплексу.

Різке збільшення видатків сталося після того, як у Кремлі усвідомили крах розрахунків на швидкі домовленості чи капітуляцію України. Зміна настроїв відбулася після серпневої зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі на Алясці, коли стало зрозуміло, що дипломатичні зусилля Вашингтона не принесуть бажаного для Москви прориву.

Нова фінансова стратегія свідчить про остаточний перехід економіки РФ на військові рейки та підготовку до довготривалої війни. Уряд РФ планує утримувати високий рівень військових витрат і надалі: 17,1 трлн рублів 2027 року, 16,6 трлн 2028 року та 16,3 трлн 2029 року, хоча експерти зазначають, що реальні суми можуть виявитися ще більшими.

Новини партнерів