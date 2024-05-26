РФ активізувалася у Білорусі: у Барановичі прилетіли перші від серпня 2023 року вертольоти - Гаюн

У серпні 2023 року Росія вивела своє вертолітне угруповання із Білорусі.

У суботу, 25 травня, на білоруський аеродром "Барановичі" прилетіли перші від серпня 2023 року російські вертольоти.

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

За їхньою інформацією, прилетіли вертольоти Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ із Сєщі (РФ).

"Це перші і поки що єдині військові вертольоти від моменту виведення вертолітного угруповання ЗС РФ з Білорусі в серпні 2023 року", - підкреслили у повідомленні.

Наразі на аеродромі в Барановичах постійно перебувають:

два розвідувальні літаки Су-24МР,

щонайменше чотири винищувачі Су-30СМ ПКС РФ,

один гелікоптер Мі-24 і один гелікоптер Мі-8 ПКС РФ.

Також на аеродромі "Ліда" присутній літак Іл-22ПП ПКС РФ.

"Ще два винищувачі ПКС РФ, які прилітали для супроводу бортів-близнюків Путіна, залишили Білорусь разом із літаками Путіна вночі 25 травня", - зазначили автори пабліка.

Нагадаємо, білоруський експерт Сергій Бульба припустив, навіщо Путін привіз Януковича до Лукашенка.

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