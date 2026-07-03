РФ атакували "добрі" ракети: Бєлгород розривають вибухи, над ТЕЦ вивергнувся "вулкан" (відео)

У Бєлгороді атаковано стратегічний завод

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У російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про атаку, дим над містом і перебої зі світлом та водопостачанням.

Про це пише Exillenova+.

Очевидці почали публікувати повідомлення про стовп диму, який видно з різних районів Бєлгорода. Місцева влада оголосила ракетну небезпеку та закликала жителів перебувати в укриттях і не залишати безпечних місць.

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Згодом з’явилися повідомлення про ураження заводу «Енергомаш».

Довідка: завод «Енергомаш» у Росії (зокрема, підприємство у Бєлгороді) спеціалізується на виготовленні металоконструкцій, котельного обладнання та іншої продукції, що має стратегічне значення для енергетичного сектору.

Нагадаємо, у російському Тольятті (Самарська область) безпілотники атакували велике хімічне підприємство «КуйбишевАзот». Після ударів на території заводу виникла пожежа, а над містом піднялися густі стовпи чорного диму.

Ще раніше дрони також атакували «КуйбишевАзот». Фіксували вибухи та пожежу.

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Дата публікації 07:28, 03.07.26 Кількість переглядів 29 Атака по Бєлгороду - з'явилося відео

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