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РФ атакували "добрі" ракети: Бєлгород розривають вибухи, над ТЕЦ вивергнувся "вулкан" (відео)
У Бєлгороді прогриміли вибухи. Місцева влада поки що мовчить про влучання.
У російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про атаку, дим над містом і перебої зі світлом та водопостачанням.
Про це пише Exillenova+.
Очевидці почали публікувати повідомлення про стовп диму, який видно з різних районів Бєлгорода. Місцева влада оголосила ракетну небезпеку та закликала жителів перебувати в укриттях і не залишати безпечних місць.
Згодом з’явилися повідомлення про ураження заводу «Енергомаш».
Довідка: завод «Енергомаш» у Росії (зокрема, підприємство у Бєлгороді) спеціалізується на виготовленні металоконструкцій, котельного обладнання та іншої продукції, що має стратегічне значення для енергетичного сектору.
Нагадаємо, у російському Тольятті (Самарська область) безпілотники атакували велике хімічне підприємство «КуйбишевАзот». Після ударів на території заводу виникла пожежа, а над містом піднялися густі стовпи чорного диму.
Ще раніше дрони також атакували «КуйбишевАзот». Фіксували вибухи та пожежу.