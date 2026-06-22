Торнадо в РФ

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Поки російська ППО намагається відбивати атаки безпілотників, у тилу країни-агресорки розгулялася негода. Свердловську область Росії атакує руйнівний смерч, який залишив по собі значні руйнування у кількох населених пунктах.

Про це масово повідомляють місцеві пабліки та російські ЗМІ.

Найбільше від удару стихії постраждали міста з промовистими назвами Кушва та Нова Ляля.

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Торнадо в РФ

Потужні вихори повітря зривали покрівлі з житлових будинків, трощили автомобілі, викорчовували дерева та масово обривали лінії електропередач. Внаслідок хвилі стихії десятки приватних та багатоквартирних будинків залишилися без дахів, а цілі райони занурилися у темряву через знеструмлення.

Смерч в РФ

За попередніми даними, наразі торнадо не зупинився і продовжує свій рух у напрямку міста Нижній Тагіл.

Місцеві мешканці публікують у соцмережах кадри величезних вихорів та підраховують перші збитки, нарікаючи, що цього разу «каміння з неба» прилетіло у вигляді аномальної для цих широт погоди.

Торнадо в РФ

Нагадаємо, раніше рідкісний торнадо забрав життя чоловіка. Йдеться про смерч, що атакував передмістя Парижа. Влада повідомляє про одного загиблого.

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