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РФ атакує потужний торнадо — смерч зносить дахи, нищить авто, обриває дроти (фото, відео)
Сьогодні природа не на боці РФ. На Свердловську область обрушився потужний торнадо. Смерс рухається на Нижній Тагіл.
Поки російська ППО намагається відбивати атаки безпілотників, у тилу країни-агресорки розгулялася негода. Свердловську область Росії атакує руйнівний смерч, який залишив по собі значні руйнування у кількох населених пунктах.
Про це масово повідомляють місцеві пабліки та російські ЗМІ.
Найбільше від удару стихії постраждали міста з промовистими назвами Кушва та Нова Ляля.
Потужні вихори повітря зривали покрівлі з житлових будинків, трощили автомобілі, викорчовували дерева та масово обривали лінії електропередач. Внаслідок хвилі стихії десятки приватних та багатоквартирних будинків залишилися без дахів, а цілі райони занурилися у темряву через знеструмлення.
За попередніми даними, наразі торнадо не зупинився і продовжує свій рух у напрямку міста Нижній Тагіл.
Місцеві мешканці публікують у соцмережах кадри величезних вихорів та підраховують перші збитки, нарікаючи, що цього разу «каміння з неба» прилетіло у вигляді аномальної для цих широт погоди.
Нагадаємо, раніше рідкісний торнадо забрав життя чоловіка. Йдеться про смерч, що атакував передмістя Парижа. Влада повідомляє про одного загиблого.