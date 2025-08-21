РФ будує гігантську станцію радіорозвідки в Калінінграді: що відомо

Супутниковий знімок станції у Калінінграді

Росіяни будують гігантську станцію радіорозвідки в Калінінграді. Про це свідчать супутникові знімки.

Як зазначає Bild, будівництво триває вже два роки.

Що відомо про станцію

Як пишуть у виданні, нові супутникові знімки вказують на те, що Росія вже два роки будує поблизу Калінінграда масштабний об’єкт радіорозвідки. Він розташований лише за 25 кілометрів від кордону НАТО. Розслідувальна платформа Tochnyi додає, що йдеться про гігантський кільцевий антенний комплекс неподалік міста Черняхівськ.

Є інформація про те, що роботи стартували ще у березні 2023 року. За цей час на місці розчистили ліс, звели паркан, збудували дороги та підготували майданчики під будівлі.

«На зовнішній ділянці видно котловани для антенних щоглів. Також можна розрізнити щонайменше шість кілець», — зазначають розслідувачі.

Експерти вважають, що це так звана кільцева антенна решітка — система антен, яка використовується для військової радіотехнічної розвідки та зв’язку.

«Діаметр об’єкта може досягати до 1600 метрів, що у кілька разів більше від звичайних комплексів цього типу», — йдеться у повідомленні.

Ймовірно, після завершення будівництва Росія зможе:

перехоплювати радіозв’язок НАТО у Східній Європі та країнах Балтії;

налагодити більш надійний зв’язок із підводними човнами у Балтійському морі та північній частині Атлантичного океану.

Нагадаємо, після операції «Павутина», в результаті якої було вражено десятки літаків стратегічної авіації РФ, Росія почала розвивати виробничі потужності авіаційного заводу в Казані. Там можуть будувати стратегічні бомбардувальники Ту-95мс та Ту-160, а також літаки дальньої авіації Ту-22М3.

На знімках із космосу видно, що на авіазаводі в Казані росіяни звели кілька нових ангарів, введення в експлуатацію яких заплановане на кінець 2026 року.