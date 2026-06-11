Будівництво нової військової бази РФ / © скриншот з відео

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Російська Федерація розпочала будівництво першої з радянських часів абсолютно нової військової бази поблизу фінського кордону. Об’єкт зводять прискореними темпами у селищі Нова Вілга під Петрозаводськом (Республіка Карелія), що приблизно за 175 кілометрів від кордону з Фінляндією.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на масштабне розслідування фінського суспільного мовника Yle, який опублікував перші супутникові знімки таємного будівництва.

Досі військова присутність РФ у Карелії була мінімальною — там дислокувалися переважно склади обладнання, радіолокаційні станції та винищувачі на місцевому аеродромі. Будівництво нової бази кардинально змінює баланс сил.

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Масштаби будівництва: що зафіксували супутники

За даними супутникових знімків Planet Labs, перші вирубки лісу під майбутнє військове містечко розпочалися наприкінці 2025 року, а масштабні земляні роботи стартували взимку. Наразі на будмайданчику вже зводять близько десятка великих три-чотириповерхових казарм, адміністративні будівлі та плац. Загалом проєкт передбачає будівництво понад 50 військових та інфраструктурних об’єктів.

Будівництво нової бази підтвердилося і внутрішніми російськими документами про підключення об’єкта до водопровідних мереж Петрозаводська, вартість яких склала майже 5,9 млн євро. Окрім того, нещодавно майданчик особисто перевірив заступник міністра оборони РФ Павел Фрадков.

Будівництво нової військової бази РФ / © Yle

Будівництво нової військової бази РФ / © Yle

Будівництво нової військової бази РФ / © Yle

До 15 тисяч солдатів у колишньому «військовому вакуумі»

Фінський військовий експерт Марко Еклунд, який понад 25 років досліджує збройні сили РФ, зазначає, що розмах будівництва вказує на розгортання великого з’єднання.

«Раніше Республіка Карелія була фактично військовим вакуумом щодо сухопутних військ. Тепер у місцевих селищах та лісах може з’явитися до 15 000 російських військових», — наголошує Еклунд.

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За його оцінками, безпосередньо в Новій Вілзі розмістять мотострілецьку бригаду або основні частини дивізії чисельністю від 4 000 до 6 000 осіб. Вони увійдуть до складу 44-го армійського корпусу, який Росія створила у 2024 році як «відповідь» на вступ Фінляндії до НАТО.

Повернення залізничних військ та відновлення старих баз

Нова база — не єдина зміна в регіоні. Росія також активно відновлює стару військову базу «Рибка» на околиці Петрозаводська, куди вже стягнули близько 135 одиниць військової техніки.

Крім того, цього року в Петрозаводську почнуть зводити ще одне військове містечко — для нової бригади залізничних військ Ленінградського військового округу. Експерти пояснюють це тим, що після реформування округів усі логістичні залізничні підрозділи РФ залишилися в Московському окрузі, тому Кремль змушений створювати нову бригаду «з нуля» спеціально для забезпечення військ біля кордонів НАТО.

Чи є це прямою загрозою для Фінляндії?

Фінська розвідка розглядає розгортання цих сил як потенційну загрозу, оскільки військовий потенціал РФ біля кордонів країни зросте в рази. Водночас експерти заспокоюють: процес створення повноцінного угруповання триватиме роками.

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«Зараз РФ перебуває лише на початковому етапі. Війна проти України суттєво виснажує російські ресурси та обмежує здатність Москви швидко нарощувати сили на півночі. Зі старих танків, притягнутих із сибірських полів, армію 2030-х років не побудуєш — на це потрібні колосальні час і гроші», — підсумував Марко Еклунд.

Нагадаємо, Росія прискорила модернізацію військових баз уздовж свого західного кордону. За даними аналізу супутникових знімків, нові казарми, склади та військова техніка з’являються, зокрема, поблизу Норвегії та Фінляндії.

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