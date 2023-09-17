РФ для запуску "Кинджалів" хоче використовувати вдосконалені МіГ: яку небезпеку вони несуть

За інформацією експертів, загроза використання Росією нових винищувачів є реалістичною.

Військові експерти припускають, що РФ для запуску "Кинджалів" буде використовувати вдосконалені МіГ-31І, які б'ють точно по встановленим координатам.

Про це йдеться у матеріалі Defense Express.

Автори видання зазначають, що вперше про існування такого літака російські ресурси заявили ще у серпні 2022 року.

"Найголовніша відмінність МіГ-31И від МіГ-31К – якщо на другому типі літака пілоти мають вручну вводити необхідні дані в бортову апаратуру для пуску "Кинжала", то на першому типі літака бортова апаратура начебто дозволяє "в автоматичному режимі без участі пілота" провести пуск "Кинжала" за заданими параметрами", - зазначають військові аналітики.

За їхніми словами, загроза використання Росією нових винищувачів є реалістичною.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому РФ запускає лише по одній ракеті з кожного Ту-95.

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