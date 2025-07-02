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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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РФ допомогла створити виробництво ударних безпілотників у Північній Кореї

Росія допомогла КНДР налагодити виробництво ударних дронів типу “Шахед” — українська розвідка підтвердила участь російських інструкторів у підготовці північнокорейських пілотів БПЛА.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Як і казав ще минулої осені, і тепер це підтверджує ГУР - виробництво “Шахедів”/”Герань” в КНДР вже налагоджено за допомогою Росії.

Про це заявив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко

Російські інструктори працюють в Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калма у місті Вонсан та тренують північнокорейських пілотів БПЛА. Причому, як на ударних FPV, так і інших ударних БПЛА.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, якою зброєю Росія обмінюється з Пхеньяном і що означає така взаємодія.

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