РФ допомогла створити виробництво ударних безпілотників у Північній Кореї

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Як і казав ще минулої осені, і тепер це підтверджує ГУР - виробництво “Шахедів”/”Герань” в КНДР вже налагоджено за допомогою Росії.

Про це заявив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко

Російські інструктори працюють в Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калма у місті Вонсан та тренують північнокорейських пілотів БПЛА. Причому, як на ударних FPV, так і інших ударних БПЛА.

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Раніше керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, якою зброєю Росія обмінюється з Пхеньяном і що означає така взаємодія.