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РФ допомогла створити виробництво ударних безпілотників у Північній Кореї
Росія допомогла КНДР налагодити виробництво ударних дронів типу “Шахед” — українська розвідка підтвердила участь російських інструкторів у підготовці північнокорейських пілотів БПЛА.
Як і казав ще минулої осені, і тепер це підтверджує ГУР - виробництво “Шахедів”/”Герань” в КНДР вже налагоджено за допомогою Росії.
Про це заявив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко
Російські інструктори працюють в Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калма у місті Вонсан та тренують північнокорейських пілотів БПЛА. Причому, як на ударних FPV, так і інших ударних БПЛА.
Раніше керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, якою зброєю Росія обмінюється з Пхеньяном і що означає така взаємодія.