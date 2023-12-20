РФ фактично оголосила війну ще кільком країнам: Данілов перелічив, хто під загрозою

Данілов припускає, що Путін захоче "захищати" новоспечених російських громадян у Молдові та Казахстані.

Рішення диктатора Путіна про спрощення набуття російського громадянства для громадян Білорусі, Казахстану та Молдови фактично свідчить про те, що Кремль фактично анонсував війну з цими країнами.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, у Росії зараз переважають такі настрої, що нібито у них все вдалося, і вони перемагають.

"Вони (росіяни. – Ред.) надалі продовжують оголошувати війну наступним країнам... Щоб ми з вами розуміли, 18 грудня Путін підписав указ 962-й, який фактично оголошує війну Казахстану, оголошує війну Молдові, ну і закінчує розбиратися з Білоруссю", – каже секретар РНБО.

Данілов припускає, що після цього указу Путін захоче "захищати" новоспечених російських громадян, як це було вже на Донбасі і в Криму.

"Коли Путін каже, що всі громадяни цих країн можуть отримати паспорти Російської Федерації і відповідно після цієї процедури, як це відбувалося в Криму або на території Донецької, Луганської областей, вони будуть розповідати, що вони ідуть захищати громадян, які спілкуються російською мовою і які мають російські паспорти", – підсумував секретар РНБО.

Раніше міжнародні дослідники розповіли, як на окупованих територіях українців змушують брати паспорт РФ. Зокрема, загарбники погрожують українцям депортацією та арештом.

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