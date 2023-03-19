РФ готова до "політико-дипломатичного врегулювання": Путін напередодні візиту Сі Цзіньпіна заявив про переговори

Російський диктатор вважає, що майбутнє мирного процесу залежить виключно від готовності до серйозної розмови з урахуванням геополітичних реалій.

Очільник Кремля Володимир Путін напередодні візиту Сі Цзіньпіна - китайського голови - до Москви заявив, що нібито готовий до "політико-дипломатичного врегулювання" війни проти України.

Про це Путін написав у статті в китайському виданні "Женьмінь Жибао", переклад якої опубліковано на сайті Кремля.

За словами диктатора, Росія "відкрита до політико-дипломатичного врегулювання української кризи".

"Однак ще у квітні 2022 року мирні переговори були припинені аж ніяк не нами. Майбутнє мирного процесу залежить виключно від готовності до серйозної розмови з урахуванням геополітичних реалій, що склалися. На жаль, ультимативні вимоги на адресу Росії свідчать лише про відірваність від таких реалій і незацікавленість у пошуку виходу з ситуації, що склалася", - написав Путін.

Очільник Кремля висловив подяку КНР за нібито "виважену лінію у зв'язку з подіями, що відбуваються в Україні, за розуміння їхньої передісторії та справжніх причин".

Також Путін зазначив, що Китай готовий "зіграти конструктивну роль" у врегулюванні війни.

Щодо статуту ООН і міжнародного права, то очільник РФ запевнив у повазі до цих інституцій.

За його словами, як "китайські друзі", так і Росія виступають за "неухильне дотримання статуту ООН, повагу норм міжнародного права, зокрема гуманітарного".

"Прихильні принципу неподільності безпеки, який грубо порушується блоком НАТО. Глибоко стурбовані безвідповідальними і просто небезпечними діями, здатними підірвати глобальну ядерну безпеку. Не сприймаємо нелегітимні односторонні санкції, які мають бути скасовані", - заявив Путін.

Тим часом речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що скасування всіх антиросійських санкцій і всіх позовів проти Росії в міжнародних судових інстанціях має бути невід'ємною частиною "мирного плану" в Україні.

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