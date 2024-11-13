РФ готує дії проти країн Балтії: у РНБО назвали, за яких умов вони реалізуються

Керівник ЦПД дорікнув, що Європа нагадує страуса, що ховає голову від реальності.
Кремль готує дії проти країн Балтії, і за нинішніх обставин, росіянам для цього потрібно 4-6 років.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.
Він зауважив, що зараз росіянам вдається переконувати Європу, що вони точно не хочуть на них напасти в майбутньому.
"Звісно ж, вони насправді хочуть, шукають можливості знайти і накопичити ресурси, готуються і інформаційно атакують країни НАТО, аби послабити уряди політично, розбалансувати сам Альянс.
А європейські політики в більшості не мають внутрішньої сили, аби говорити з європейськими суспільствами про реальну загрозу, не хочуть втрачати рейтинги за рішення по більшій мобілізації суспільств та економік", – зазначив Коваленко.
Він попередив, що росіяни готують дії проти країн Балтії, і за нинішніх обставин, їм для цього потрібно 4-6 років.
"Той термін, який станеться, якщо в Європі не припинять вважати війну з Росією не їх проблемою. Європа нагадує страуса, що ховає голову від реальності, і задовольняється російською дезою про відсутність агресивних мотивів", – підсумував керівник ЦПД.
Раніше у BILD припустили, що Росія зможе окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів.
Читайте також:
- У Росії пригрозили війною ще кільком країнам: що обурило Москву
- Драматичні зміни в Україні після повернення Трампа: прогноз аналітиків The Hill
- Чи може Трамп завершити війну у січні – Портников відповів