РФ готує дії проти країн Балтії: у РНБО назвали, за яких умов вони реалізуються

Керівник ЦПД дорікнув, що Європа нагадує страуса, що ховає голову від реальності.

Кремль готує дії проти країн Балтії, і за нинішніх обставин, росіянам для цього потрібно 4-6 років.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

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Він зауважив, що зараз росіянам вдається переконувати Європу, що вони точно не хочуть на них напасти в майбутньому.

"Звісно ж, вони насправді хочуть, шукають можливості знайти і накопичити ресурси, готуються і інформаційно атакують країни НАТО, аби послабити уряди політично, розбалансувати сам Альянс.

А європейські політики в більшості не мають внутрішньої сили, аби говорити з європейськими суспільствами про реальну загрозу, не хочуть втрачати рейтинги за рішення по більшій мобілізації суспільств та економік", – зазначив Коваленко.

Він попередив, що росіяни готують дії проти країн Балтії, і за нинішніх обставин, їм для цього потрібно 4-6 років.

"Той термін, який станеться, якщо в Європі не припинять вважати війну з Росією не їх проблемою. Європа нагадує страуса, що ховає голову від реальності, і задовольняється російською дезою про відсутність агресивних мотивів", – підсумував керівник ЦПД.

Раніше у BILD припустили, що Росія зможе окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів.

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