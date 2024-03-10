РФ готується до захоплення Сувалкського коридора: експерт пояснив, що про це свідчить

Кремль серйоз розглядає можливість захоплення Сувалкського коридору та намагається створити "ракетний дах" над можливим місцем прориву.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, передає "Еспресо".

За його інформацією, місяць тому під час тестування російських РЕБів ліг стільниковий зв'язок на значній території Польщі і країн Балтії. Снєгирьов вважає, що таким чином РФ демонструвала можливості своїх систем радіоелектронної боротьби.

Крім того, за останні місяці зафіксована передислокація оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" на території Білорусі і Калінінградської області РФ.

"Тобто йдеться про те, що росіяни намагаються створити "ракетний дах" над можливим місцем прориву, створенням Сувалкського коридору. Тому поляки і країни НАТО розуміють серйозність намірів РФ", – каже експерт.

Снєгирьов нагадав, що Сувалкський коридор – це сухопутна ділянка, яка має з'єднати територію Білорусі з Калінінградською областю.

"В ході проведення військової операції, як сухопутної, так морської, не виключається блокування шляхосполучення з неможливістю підвезення особового складу і важкої бронетехніки саме морськими шляхами. Не випадково зараз у Балтійському морі відбуваються масштабні навчання країн НАТО, де приймає участь близько 50 плавзасобів. Ще більше вражає кількість літаків – до 100 одиниць... над акваторією Балтійського моря", – додав експерт.

Що таке Сувалкський коридор

Сувалкський коридор – це майже 100-кілометровий кордон Польщі та Литви. Ця єдина ділянка суші з'єднує Литву, Латвію та Естонію з іншою частиною ЄС та країнами НАТО та відокремлює Калінінградську область РФ від Білорусі. У разі війни з Росією його захоплення росіянами закриє союзникам Альянсу шлях суходолом у країни Балтії.