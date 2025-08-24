РФ глушить сигнал GPS у сусідів-країн НАТО: аналітики назвали цілі окупантів

Дані електронні операції використовують технології, вдосконалені РФ під час війни в Україні / © ТСН.ua

Кремль здійснює гібридну кампанію безпосередньо проти країн НАТО. Використовує перешкоди GPS і намагається підірвати військову логістику на території країн Альянсу.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Європейські держави вздовж західного кордону Росії та Балтійського моря, включаючи країни Балтії, Фінляндію, Польщу та Швецію, повідомили про різке зростання кількості глушінь та підміни сигналів GPS та інших систем в останні місяці, а також збільшення кількості російських установок радіоелектронної боротьби (РЕБ) у прикордонних районах.

Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія 23 червня надіслали до Міжнародного союзу телекомунікацій лист про посилення радіонавігаційних перешкод.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що нещодавні випадки глушіння GPS — «частина ворожих дій Росії» і «гібридна атака».

Нагадаємо, аналітики ISW відзначають масові збої в роботі GPS у Польщі та країнах Балтії від кінця грудня 2023 року. Нещодавні випадки глушіння навігаційних сигналів літаків ставлять в один ряд зі спробами впливати на дипломатів нелегальною енергією та замахами за допомогою нервово-паралітичних речовин. На їхню думку, така гібридна кампанія триватиме.

Росія встановила обладнання для радіоелектронної боротьби за 20 км від кордону. Це створює загрозу для GPS і викликає стурбованість країн НАТО.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що Росія може повторити “донбаський сценарій” у країнах НАТО. Путін не розпочне повномасштабну війну , але може застосувати сценарій з провокаціями та “зеленими чоловічками” e прикордонних регіонах країн Альянсу.