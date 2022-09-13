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РФ хоче "розворушити" конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, щоб відволікти увагу від України - Блінкен

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РФ хоче "розворушити" конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, щоб відволікти увагу від України - Блінкен

Фото: Associated Press

Держсекретар США закликав лідерів Вірменії та Азербайджану "зробити все можливе, щоб відійти від будь-якого конфлікту".

Росія, ймовірно, хоче "розворушити" конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, щоб відволікти увагу від України.

Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує CNN.

"Але якщо Росія справді зможе використати свій власний вплив на благо, тобто знову заспокоїти (сторони. — Ред.), припинити насильство та спонукати людей добросовісно брати участь у розбудові миру, це було б позитивним моментом", — додав Блінкен.

Держсекретар розповів, що розмовляв з лідерами Вірменії та Азербайджану та "закликав їх зробити все можливе, щоб відійти від будь-якого конфлікту та повернутися до розмов про побудову міцного миру між їхніми країнами".

"Ми знову побачили спалах бойових дій, що ні в чиїх інтересах", — підсумував Блінкен.

Нагадаємо, що конфлікт між Азербайджаном і Вірменією вкотре загострився опівночі у вівторок, 13 вересня. Держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

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