РФ хоче "розворушити" конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, щоб відволікти увагу від України - Блінкен

Держсекретар США закликав лідерів Вірменії та Азербайджану "зробити все можливе, щоб відійти від будь-якого конфлікту".

Росія, ймовірно, хоче "розворушити" конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, щоб відволікти увагу від України.

Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує CNN.

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"Але якщо Росія справді зможе використати свій власний вплив на благо, тобто знову заспокоїти (сторони. — Ред.), припинити насильство та спонукати людей добросовісно брати участь у розбудові миру, це було б позитивним моментом", — додав Блінкен.

Держсекретар розповів, що розмовляв з лідерами Вірменії та Азербайджану та "закликав їх зробити все можливе, щоб відійти від будь-якого конфлікту та повернутися до розмов про побудову міцного миру між їхніми країнами".

"Ми знову побачили спалах бойових дій, що ні в чиїх інтересах", — підсумував Блінкен.

Нагадаємо, що конфлікт між Азербайджаном і Вірменією вкотре загострився опівночі у вівторок, 13 вересня. Держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

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