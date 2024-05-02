РФ хоче зірвати Саміт миру в Швейцарії: в чому агресор звинувачує Україну і глобальний Захід

Росія спонукає інші країни відмовитися від участі в Саміті, дискредитуючи Захід, Україну і, власне, заплановану конференцію.

Кремль не має намірів закінчити війну в Україні та відновити порушений світовий порядок. Натомість агресор досі висуває ультимативні вимоги й хоче не лише зберегти окуповані території, а і збільшити їх. Саме тому Росія намагається внести розлад у світову спільноту та зірвати довгоочікуваний Саміт миру в Швейцарії, поширюючи наративи про пустопорожню ідею зустрічі, колоніальні плани Заходу та терористичний київський режим.

Про це пише "Українська правда".

"Щоб зірвати подію, Росія, по-перше, дискредитує саму ідею її проведення, мовляв, це буде захід заради світлин, на якому нічого не вирішать", – йдеться у матеріалі.

Другий напрямок, в якому російські офіційні особи просувають чергову маячню, – це зображення війни в Україні як боротьби проти "гегемонії Заходу" та його колоніальної політики. Таким чином Кремль намагається втримати держави глобального Півдня, які мають колоніальне минуле, від участі в Саміті миру.

"Насправді ця війна є продовженням колоніальної політики самої Росії, яка відкидає ідею, що держави, які раніше були частиною Російської імперії чи Радянського Союзу, мають право визначати власну зовнішню та внутрішню політику. Російська пропаганда послідовно розповідає, що Україна – не самостійна держава, а "приватна військова компанія", "бізнес-проєкт" США", – пише видання.

Крім того, щоб дискредитувати запропоновані Україною мирні ініціативи, Росія активно формує її образ як держави-терористки.

"Кремль сподівається сформувати образ України як неконтрольованої держави, що використовує терористичні методи ведення війни. Пропаганда стверджує, що ЗСУ безперервно й навмисно обстрілюють цивільну інфраструктуру Росії, українські військові в прямому ефірі розстрілюють полонених росіян, в Україні поширена "чорна трансплантологія", а російські військові журналісти та медики є пріоритетними цілями для ліквідації на фронті", – зазначили журналісти.

Нагадаємо, у Швейцарії заявили, що РФ не запрошена на саміт миру, але мирний процес без неї немислимий.

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