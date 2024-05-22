РФ хоче змінити кордони в Балтійському морі: Литва, Латвія і Фінляндія відреагували на план Кремля

Росія хоче в односторонньому порядку змінити свої морські кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Росіяни мають намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

Литва, Латвія та Фінляндія відреагували на плани Кремля.

Так, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна розцінює це як свідому, цілеспрямовану, ескалаційну провокацію, спрямовану на залякування сусідніх країн та їхніх суспільств.

"Ще одна російська гібридна операція, цього разу вона намагається поширити страх, невпевненість і сумніви щодо своїх намірів у Балтійському морі. Це очевидна ескалація проти НАТО та ЄС, і на неї необхідно прийняти відповідну тверду відповідь", - написав міністр у соцмережі Х.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що МЗС уточнює деталі.

"Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, зокрема їх перегляд. Ми припускаємо, що росія, як учасниця конвенції, діятиме відповідно. Слід памʼятати, що внесення непорозумінь – це теж гібридний вплив. Фінляндія не буде введена в оману", - написала вона.

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже повідомила, що її країна підтримує звʼязок з колегами у Фінляндії, Литві та інших країнах на Балтійському морі, щоб прояснити ситуацію.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗС Швеції припустив, як саме диктатор Володимир Путін хоче контролювати Балтійське море.

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