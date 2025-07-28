"Капітуляція" та "переворот": Росія готує фейки про мітинги в Україні

Російська пропаганда

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Російська пропаганда продовжить інформаційну кампанію для дискредитації української влади через перекручення змісту мирних мітингів в Україні.

Про це попередив український Центр протидії дезінформації.

У ЦПД констатували, що Росія активно використовує тему мітингів в Україні як інструмент інформаційно-психологічних операцій. Ворог намагається спотворити зміст цих акцій нав’язати людям вигідну Кремлю інтерпретацію.

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Так, ресурси російської пропаганди вже поширюють фейки про те, що український народ начебто вимагає «капітуляції», «повалення влади» та «припинення війни будь-якою ціною». Разом з цими тезами йдуть заяви про те, що Захід має припинити підтримку Києва, оскільки «влада в Україні втратила легітимність».

У ЦПД припускають, що ця тенденція продовжиться. Російська влада може традиційно залучати мережу підконтрольних медіа, блогерів та інфлюенсерів у західних країнах. Кремль просуватиме наративи про нібито «внутрішній колапс», «розкол у суспільстві» та «готовність українців до державного перевороту».

«Можливі нові епізоди, коли російська пропаганда фальсифікуватиме візуальні матеріали з мирних акцій в Україні: підміна плакатів на фото, додавання символіки країни-агресора тощо», — попередили в ЦПД.

Там пояснили, що головна мета Москви — вплинути на громадську думку у країнах Заходу, особливо в контексті ухвалення політичних рішень щодо допомоги Україні.

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Нагадаємо, у великих містах України, зокрема в Києві та Львові, 22-25 липня відбулися акції протесту проти ухваленого Верховною Радою та підписаного президентом закону, який фактично позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Учасники протестів вимагали повернути самостійність цим органам.

Як повідомляли вже раніше в ЦПД, російська пропаганда навмисне перекручує зміст мирних протестів в Україні.