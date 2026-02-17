- Дата публікації
РФ готується до наступної війни: Швеція попередила про небезпеку
У Швеції заявили, що Росія залишається головним безпековим викликом, попри «некомпетентність».
Швеція назвала Росію своєю найбільшою загрозою та попередила, що дедалі ризикованіша поведінка Москви може спровокувати небезпечну ескалацію.
Про це пише Рolitico.
У щорічній доповіді, опублікованій у вівторок Службою військової розвідки та безпеки країни, як приклади агресивних дій Росії в сусідніх зі Швецією районах, включаючи Балтійське море, були відзначені порушення повітряного простору, диверсії та кібероперації.
«Росія є основною військовою загрозою для Швеції та НАТО», — йдеться у звіті, додаючи, що ця загроза є «серйозною та конкретною», а поведінка Москви описується як «опортуністична та агресивна».
Оцінка Швеції пролунала після того, як минулого тижня Служба зовнішньої розвідки Естонії у своєму щорічному огляді назвала Росію «небезпечною, незважаючи на її некомпетентність».
Однак в естонському огляді також містилося застереження проти паніки, оскільки нібито не було виявлено жодних доказів того, що РФ мала намір напасти на країну чи НАТО наступного року, і передбачалося, що це навряд чи відбудеться в найближчому майбутньому з огляду на посилення оборонних заходів у Європі.
Під час брифінгу, що відбувся минулого тижня та організованого Politico, високопосадовець НАТО підтримав цю точку зору.
«Нас захищає міцність Альянсу та віра, яку ми та Росія маємо до статті 5 [пункту НАТО про колективну оборону]», а також недавні обіцянки членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП, заявив високопосадовець. «Поки ми продовжуємо інвестувати у ВПК, це дозволяє нам залишатися на тому боці рівняння, в який Росія не наважилася б втрутитися».
Однак, як у звіті Естонії, так і у звіті високопосадовця НАТО зазначається, що Росія різко збільшила виробництво артилерії, що свідчить про те, що Москва продовжуватиме становити загрозу навіть у разі досягнення миру в Україні.
У звіті Естонії стверджується, що Росія «готується до наступної війни». За оцінками, виробництво снарядів та іншої артилерії зросло в 17 разів з моменту початку Москвою повномасштабного вторгнення в Україну, яке триває вже п’ятий рік.
«Ви ж не вимкнете все це в день закінчення війни. У деяких галузях Росія стане сильнішою як військова сила, ніж коли вона розпочала свою війну проти України», — сказав високопоставлений чиновник НАТО.
