РФ готується до наступної війни: Швеція попередила про небезпеку

Швеція оцінила ризики прямого зіткнення з Москвою

Реклама

Швеція назвала Росію своєю найбільшою загрозою та попередила, що дедалі ризикованіша поведінка Москви може спровокувати небезпечну ескалацію.

Про це пише Рolitico.

У щорічній доповіді, опублікованій у вівторок Службою військової розвідки та безпеки країни, як приклади агресивних дій Росії в сусідніх зі Швецією районах, включаючи Балтійське море, були відзначені порушення повітряного простору, диверсії та кібероперації.

Реклама

«Росія є основною військовою загрозою для Швеції та НАТО», — йдеться у звіті, додаючи, що ця загроза є «серйозною та конкретною», а поведінка Москви описується як «опортуністична та агресивна».

Оцінка Швеції пролунала після того, як минулого тижня Служба зовнішньої розвідки Естонії у своєму щорічному огляді назвала Росію «небезпечною, незважаючи на її некомпетентність».

Однак в естонському огляді також містилося застереження проти паніки, оскільки нібито не було виявлено жодних доказів того, що РФ мала намір напасти на країну чи НАТО наступного року, і передбачалося, що це навряд чи відбудеться в найближчому майбутньому з огляду на посилення оборонних заходів у Європі.

Під час брифінгу, що відбувся минулого тижня та організованого Politico, високопосадовець НАТО підтримав цю точку зору.

Реклама

«Нас захищає міцність Альянсу та віра, яку ми та Росія маємо до статті 5 [пункту НАТО про колективну оборону]», а також недавні обіцянки членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП, заявив високопосадовець. «Поки ми продовжуємо інвестувати у ВПК, це дозволяє нам залишатися на тому боці рівняння, в який Росія не наважилася б втрутитися».

Однак, як у звіті Естонії, так і у звіті високопосадовця НАТО зазначається, що Росія різко збільшила виробництво артилерії, що свідчить про те, що Москва продовжуватиме становити загрозу навіть у разі досягнення миру в Україні.

У звіті Естонії стверджується, що Росія «готується до наступної війни». За оцінками, виробництво снарядів та іншої артилерії зросло в 17 разів з моменту початку Москвою повномасштабного вторгнення в Україну, яке триває вже п’ятий рік.

«Ви ж не вимкнете все це в день закінчення війни. У деяких галузях Росія стане сильнішою як військова сила, ніж коли вона розпочала свою війну проти України», — сказав високопоставлений чиновник НАТО.

Реклама

Нагадаємо, що РПЦ «випадково» побудувала церкву за 300 метрів від аеродрому НАТО у Швеції — шведи б’ють на сполох через російських шпигунів у рясах.