Росія веде переговори з Китаєм щодо Криму – подробиці

Крим / © Pixabay

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Росія планує залучити китайський бізнес до розбудови транспортної інфраструктури в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) у Telegram.

За даними української розвідки, голова так званої окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов під час останнього засідання заявив про попередні домовленості з представниками Китаю щодо реалізації кількох проєктів:

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Будівництво Керченського морського порту, який Росія активно використовує для «сірого» експорту товарів;

Розвиток інфраструктури озера Донузлав, де розміщена база російського військово-морського флоту.

За даними СЗРУ, для підписання остаточної угоди окупаційна влада має намір запросити потенційних китайських інвесторів до Криму. Серед компаній, які можуть бути залучені до проєкту, називається China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) — одна з найбільших китайських корпорацій, що спеціалізується на будівництві залізничних та транспортних магістралей.

Орієнтовна сума інвестицій, яку передбачено залучити для реалізації ініціативи, становить 10 мільярдів доларів США.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кримський міст обвалиться без ударів ракетами.

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