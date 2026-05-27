РФ могла відновити розробку балістичних і ядерних ракет на морському дні

Проект «Скіф» / © Getty Images

Росія могла відродити ідею пускової установки балістичних ракет на морському дні. Це таємна державна програма запуску балістичних ракет з-під води. Подібну систему Росія почала розробляти у 1990-х роках. Ймовірно, вона продовжує цим займатися і сьогодні.

Про це повідомляє The Maritime Executive.

Розробка — не нова. Ще на початку 1960-х років команда інженерів з астронавтичного підрозділу General Dynamics отримала дозвіл на реалізацію подібного проєкту. Інженерам вдалося розробити спеціальну капсулу, яку мали розташовувати на морському дні.

З цієї капсули зберігалися балістичні ракети. І в разі необхідності капсула піднімалася з води та завдавала ударів по визначених цілях. Ця система отримала назву «Orca». Її успішно побудували та випробували. Проте програму так і не реалізували, принаймні у США.

Нове повідомлення Taggeschau свідчить, що Росія почала розробляти концептуально подібну систему понад 30 років тому і може продовжувати займатися нею сьогодні.

Головна перевага підводного апарату «Orca» від General Dynamics — низька ціна. Оскільки він безпілотний, його виробництво та обслуговування обходяться приблизно вдесятеро дешевше за звичайні ракети з підводних човнів. Хоча Orca вразливіша у бою.

Військово-морські сили США не віддали перевагу апарату «Orca», а натомість вибрали дорожчий та ефективніший варіант — підводні човни.

Російський проєкт, що має назву «Косатка» чи інколи «Скіф», тривалий час вважався втраченим для історії. Росія нічого не повідомляла про розробку «Косатки». Однак події на крайній півночі Росії свідчать про те, що проєкт може переживати відродження.

Розвідники НАТО зацікавилися пересуванням підводного багатоцільового судна «Звёздочка», одного з класу чотирьох кораблів спеціального призначення, що належать до секретного Головного управління глибоководних досліджень (ГУГД).

Судно працює у закритому місті Сєвєродвінську. Про конструкцію судна та його можливості відомо вкрай мало. Ймовірно, вона працює з глибоководними апаратами ГУГД та експериментальною зброєю ВМС РФ, зокрема з ядерною торпедою «Посейдон».

«Звёздочка» також може брати участь у секретній програмі підводних балістичних ракет «Скіф».

Хельге Адріанс із німецького інституту SWP зазначив, що розміщення балістичних ракет на морському дні має дві переваги: їх вкрай важко знищити, і це дозволяє економити на підводних човнах та екіпажах.

Для Росії, яка на п’ятий рік війни проти України змушена скорочувати оборонний бюджет через інфляцію та залежність від цін на нафту, таке просте ракетне рішення є дуже привабливим. Воно дозволило б отримати потрібний військовий ефект за значно менші гроші.

Недоліки ракети «Орешнік»

Нагадаємо, під час останнього масованого обстрілу України Росія втретє застосувала балістичну ракету «Орешнік». Як повідомляє Spiegel із посиланням на військових аналітиків, ця ракета, ймовірно, побудована на базі РС-26 «Рубіж» і здатна випускати до 36 суббоєприпасів.

Під час атак ці елементи не містили вибухівки, а завдали руйнувань лише внаслідок кінетичної енергії. Через хаотичний політ і велике розсіювання некерованих суббоєприпасів «Орешнік» має мінімальну військову цінність і нульову точність, а його руйнування без масованого влучання є обмеженим.

Попри низьку бойову ефективність, ракета є важковразливою зброєю через складнощі з її перехопленням на фінальній стадії. Повноцінне збиття «Орешніка» вимагало б щонайменше 36 протиракет від систем ППО. Експерти наголошують, що російський диктатор використовує «Орешнік» виключно для психологічного залякування та створення ілюзії «диво-зброї».

Такий пропагандистський ефект коштує вкрай дорого — до 50 мільйонів доларів за ракету, а їхні запаси обмежені: за даними української розвідки, у 2026 році Росія планує виробити лише до шести таких одиниць.

